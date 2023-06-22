Общество

Облздрав опроверг информацию об увеличении нагрузки на бригады скорой помощи

Комитет по здравоохранению Псковской области в своем Telegram-канале опроверг информацию об увеличении нагрузки на бригады скорой помощи.

«Недавно в социальной сети "ВКонтакте" появилась недостоверная информация об увеличении нагрузки на бригады скорой помощи. Цифры говорят о том, что в последнее время не наблюдается ни увеличения нагрузки, ни сокращения бригад скорой помощи», – рассказали в комитете.

По данным комитета, с начала июня бригады скорой медицинской помощи в Псковской области обслужили 9795 вызовов, в мае были примерно такие же цифры — 10097 (за аналогичные период). В июне каждый день в смену выходит 62 бригады скорой помощи. Средняя нагрузка на бригаду в сутки составляет 8,3 вызова. Такие же цифры по вызовам были и в мае, при этом среднее количество задействованных бригад в сутки было больше — 64.

«Комитетом по здравоохранению Псковской области и администрацией Псковской станции скорой медицинской помощи делается всё возможное для создания комфортных условий работы и привлечения нового медицинского персонала», – добавили в комитете.

В 2023 году в Струго-Красненском, Псковском, Палкинском, Себежском, Локнянском районах будут построены модульные станции скорой медицинской помощи. Также в первом квартале 2023 года отмечается рост зарплат у всех категорий работников станции скорой помощи: врачи, средний медицинский персонал, водители и другие сотрудники.