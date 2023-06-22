Общество

То-о-чём-нельзя-говорить

В нашей стране не принято говорить об «этом». Многие родители считают половое воспитание чем-то постыдным и пошлым, о чем нельзя говорить как минимум до совершеннолетия. Да и сами дети не стремятся расспрашивать взрослых на щекотливую тему, предпочитая узнавать всё необходимое где-то на стороне. Ни к чему хорошему это не приводит.

Перинатальный клинический психолог Оксана Старостина занимается консультированием людей разных возрастов, в том числе предабортным. Какими последствиями может обернуться замалчивание «постыдных» вопросов, как вести себя родителям в случае ранней беременности у подростка, можно ли это предотвратить, и что делать женщине, «которая уже «всё решила» — в интервью со специалистом.

Взвешенное решение

- Оксана, с какими вопросами к вам обращаются несовершеннолетние? Они приходят сами, или их приводят родители?

- Запрос абсолютно разный. Начиная от таких простых вещей, как неуверенность в себе, непонимание целей в жизни, кем хочет стать, заканчивая сложными состояниями - депрессивными, тревожными расстройствами, страхами, суицидальными мыслями.

Многие подростки сами просят родителей отвести их к психологу. И очень часто родители по какой-то причине игнорируют проблему, считая это какой-то блажью, глупостью, мол, «у тебя в принципе всё хорошо, что ещё нужно?» Этого нельзя делать. Ни в коем случае не стоит игнорировать любые проявления психологического неблагополучия у подростка. Агрессивный, не слушается, ничего не хочет - это уже симптоматика, которая должна насторожить. Иначе, когда он всё-таки доберётся до психолога, может быть уже поздно. Порой нам приходится отправлять детей к психиатру или неврологу для медикаментозного лечения депрессивных состояний.

Есть и подростки, которые приходят на консультацию не сами, а по направлению врача-гинеколога - чтобы получить направление на аборт.

- Какой помощи они и их родители ждут от вас?

- Они ничего не ждут. Как правило, родители хотят как можно быстрее замять эту историю, говорят: «Давайте уже скорее, мы всё решили, нам ничего не нужно». То есть, психолог - просто звено в цепочке обследований. Они приходят ко мне, чтобы получить бумагу о том, что пройдена консультация.

- Как при этом ведут себя подростки?

- На тех консультациях, которые проводила я, девочки всегда не хотели делать аборт. Скорее всего, это вопрос непонимания того, что их ждёт, страх перед медицинской манипуляцией. Если удаётся наладить контакт с родителями, я стараюсь обсудить различные варианты, чтобы они хотя бы встали на сторону своего ребёнка. Часто имеет место обвинительная позиция: «Сходила, нагуляла», - сыпятся оскорбления, девочка плачет, говорит: «Я не хочу». Но она не имеет права выбора, она зависима от родителей. Не только в материальном плане: при подписании документов о согласии на аборт девочка не имеет права голоса до достижения возраста 16 лет. За неё решают родители.

- Незапланированная беременность в подростковом возрасте - очень тонкая тема, выбор сделать очень сложно, и вряд ли есть правильный.

- К сожалению, и то, и другое будет плохо. Как аборт может травмировать подростка, так и роды. Я против абортов, но реально понимаю, что роды в этом возрасте не принесут ничего хорошего. У подростков не формируется материнской доминанты, привязанности, они не способны к качественному уходу за ребёнком. Физиологически организм 14-15-летней девочки тоже не готов к рождению. Нужно очень взвешенное решение, семья должна в этой ситуации соединиться, а не наоборот. Спонтанным решением, просто толкнув девочку на аборт, можно испортить ей всю жизнь. Последствия могут быть непредсказуемы: бесплодие, психологические травмы.

Если родители не понимают своей доли ответственности за то, что произошло с ребенком, что будет дальше с этой девочкой? Если они не наладят отношения, если эта ситуация не станет для них точкой опоры для новых отношений, ничего хорошего в дальнейшем не будет. Независимо от того, родит она или пойдёт на аборт, родители должны встать на сторону своего ребенка и помочь ему пережить сделанный выбор.

- Как показывает практика, контакт ребёнка и родителя во многих семьях нарушен. Не с этим ли связаны грустные данные статистики? В Псковской области становится больше беременных до 14 лет.

- Я не знакома со статистикой, но даже единичный случай - это всегда трагедия для семьи, для подростка. С чем это связано, сложно сказать. Взаимоотношения - да, нарушены. Зачастую присутствует очень большой поколенческий разрыв: возрастные родители, родившиеся ещё в 70-е годы, имеют детей-подростков. Они абсолютно не понимают друг друга. Родитель не слышит своего ребёнка, не понимает его потребностей. Взрослые заняты работой, либо ещё чем-то, не обращая внимания на то, что подросток нуждается в родителях, хотя порой делает вид, что он уже самостоятельный.

Что касается подростковой беременности, это очень сложная тема. Чаще всего, с этим сталкиваются девочки из не очень благополучных семей, где отсутствует отец, а одинокая мама занимается своей жизнью. Девочка идёт куда-то в поисках принятия, любви, а отсутствие полового просвещения приводит к беременности, даже после первого полового контакта. Проблема нежелательной беременности в целом очень остро стоит в нашем обществе.

Не навреди

- А кто обычно хочет прервать беременность в осознанном возрасте? Каков портрет среднестатистической женщины, которая идёт на аборт?

- Я проводила небольшое исследование. Среднестатистическая женщина, решающаяся на аборт, достаточно самодостаточная, имеющая одного или двух детей, средний материальный доход, своё собственное жильё и полную семью. Это работающие женщины, желающие продолжить карьеру и не обременять себя появлением еще одного ребенка. Они считают, что это вырвет их из социума. Многие ссылаются на материальные вещи, на нехватку средств. Но в большинстве случаев, когда мы честно обсуждаем эти вопросы, женщины признаются, что дело не в деньгах. Тем более, наше государство сейчас об этом заботится, есть масса пособий.

- В чем заключается предабортное консультирование? Что вы говорите женщине, которая «всё решила»?

- В системе ОМС перед тем, как пойти на аборт, необходимо посетить консультацию психолога. И перед тем, как попасть ко мне, женщина уже приняла решение, у неё есть направление. В такой ситуации психолог должен занять очень грамотную позицию, встать на сторону женщины. Не пытаться изменить её решение, уговорить, отговорить - это не профессионально. Нужно найти к женщине такой подход, чтобы понять её истинные намерения.

Есть женщины, которые однозначно хотят сделать аборт. И не важно, как они живут, какое у них материальное положение, сколько детей, денег, есть отец ребенка или нет. Просто «не хочу», и всё. За этим стоят достаточно глубокие причины, в которых очень сложно разобраться во время одной консультации.

А есть те, кто до конца не разобрался, и на самом деле не готов к аборту, просто внешние причины не дают поступить иначе. И вот с такими женщинами мы достаточно успешно работаем, пытаясь понять, найти другой выход. Количество времени для принятия решения ограничено - всего 12 недель, и многим хочется как можно быстрее с этим покончить, они не разрешают себе включить материнскую доминанту. Мы пытаемся в этом помочь, «очеловечить» ребенка, чтобы он воспринимался как живое существо. Ведь все прекрасно знают, что эмбрион - это уже человек. Пусть маленький, пусть его никто не видит, он еще не обладает сознанием, но это человек.

- По каким причинам женщины хотят прервать беременность? И часто ли меняют своё решение после посещения психолога?

- Иногда это просто обида на мужа, который её не поддержал. Или она устала, не справляется с более старшими детьми. Порой мы вообще не говорим об аборте, я просто нахожу какую-то тему, которая интересна женщине, о её переживаниях. В какой-то момент она начинает понимать, что беременность здесь не причем, и аборт никоим образом не решит ее проблемы. И в итоге отказывается от своего решения.

Бывают действительно сложные ситуации, в которых женщина, несмотря ни на что, сделает аборт. Это будет её решение, и осуждать ее за это никто не имеет права.

Мой главный принцип - не навредить женщине. Некорректными нравоучениями можно травмировать ещё больше, загнать глубже в чувство вины. Аборт для женщины - это всегда драматично, даже если она этого не признает. Мать вынуждена делать жуткий выбор: жить ее ребенку или нет. Постабортный синдром многие отрицают, но он есть. Я встречалась с его проявлениями.

Аборты разрешены на протяжении уже более 100 лет. Все знают, что это плохо, что лучше этого не делать. И все равно это происходит. Каким образом это можно предотвращать? Я считаю, что только просвещением. В школах нужно рассказывать о зачатии, но не в плане сексуальных отношений, а в плане развития эмбриона.

Разговоры о действительно важном

- Именно об этом вы рассказываете студентам на лекциях?

- Да. В нашем городе есть небольшой волонтерский проект, меня туда пригласили как перинатального психолога. Мы проводим лекции для первокурсников по теме незапланированной беременности, а я это называю введением в планирование дальнейшей жизни. Мы рассказываем студентам о том, что такое аборт, как нежелательная беременность может разрушить жизнь, поэтому нужно быть аккуратнее в этом плане. О том, что на 12-й неделе ребёнок в утробе матери полностью сформирован, он очень маленький, но у него есть ручки, ножки, лицо, органы.

- Как ребята на это реагируют?

- Очень по-разному. В этом году я попала к студентам-строителям. Полная аудитория веселых и активных молодых людей, девочек совсем мало. И как было удивительно, что мальчишки тоже хотят об этом знать. Они задавали вопросы, были очень серьезными, когда я говорила о серьезных вещах, смеялись, когда я пыталась разрядить обстановку. Я говорила и об их ответственности тоже: о том, что к беременности причастна не только девушка. Спрашивала, какой они планируют свою жизнь, хотят ли детей. Почти все говорили, что хотят, но чуть попозже. Мы честно и откровенно обсуждали всё то, о чем с ними не разговаривают родители. Я всегда задаю студентам вопрос: ваши родители с вами об этом говорят? Мне ещё ни разу не ответили утвердительно.

Профилактика абортов состоит из трех частей: есть первичная, вторичная и третичная. Предабортное консультирование - это уже вторичная профилактика. Третичная - это женщины после аборта, которых мы пытаемся вывести на планирование семьи, чтобы впредь не допускать нежелательной беременности. А первичная профилактика - это разговоры со студентами, с подростками. Такие беседы нужно начинать в достаточно юном возрасте, не только с первокурсниками, но и со старшими школьниками.

- В половом воспитании велика роль родителей. Но в семьях об этом чаще всего «не принято» говорить.

- Да, почему-то взрослые люди стесняются разговаривать со своими детьми по этому поводу. Для начала самому родителю стоит понять, что половые органы, сексуальные отношения, деторождение - это часть нашей жизни, в этом нет ничего постыдного и страшного. Современные дети уже в 10-12 лет при наличии интернета знают то, чего их родители не ведают до сих пор. Важно обезопасить своего ребенка, вовремя дать ему правильную информацию. Для этого надо быть наставником, ребенок должен вам доверять. Если у него будет недостаточно информации здесь, он пойдёт искать ее где-то в другом месте.

- Как и когда родителю начинать вести такие разговоры с ребенком?

- Если вы сами не можете сформулировать, чего-то боитесь, есть огромное количество адекватной литературы, которую можно давать ребенку, причем с достаточно раннего возраста. Вам ничего не нужно будет придумывать, там всё написано. Первые вопросы у ребят появляются в 5-6 лет, полоролевая идентификация - с трёх: кто я, мальчик или девочка? И задача родителей - абсолютно простыми словами объяснить ребёнку на его языке.

Нужно показать ему разные стороны жизни, научить делать выбор, рассказать, что такое хорошо, что такое плохо. Корректно донести, что в 14 лет может случиться беременность, если ты пойдешь куда-то с мальчиком. Недостаточно просто пихать презервативы в карманы детям, как делают многие родители. Ребенку следует спокойно объяснить, когда можно вступать в половые отношения, почему лучше этого не делать рано, чем это может грозить.

К сожалению, культура планирования семьи у нас практически отсутствует. Простые вопросы, такие как: сколько я хочу детей, когда и при каких обстоятельствах, порой даже муж с женой не могут обсудить. А хорошо бы готовиться к родительской роли заранее. И об этом должны говорить в семье. У нас же говорится о чем угодно: о высшем образовании, об ипотеке, об отпусках, отдыхе, компьютерных играх. А основополагающее остаётся неозвученным.

Точка опоры

- Если момент всё же упущен, и что-то произошло, как родителю себя вести, чтобы не усугубить ситуацию?

- Я всегда говорю родителям: вы для ребенка опора, с которой он стартует в жизнь. Папа и мама - это два крыла, которые помогут ребенку идти дальше. Если у ребенка нет опоры, поддержки, защиты, нет этих крыльев, то кто ему их даст?

Родитель должен быть всегда на стороне ребенка. Не важно, что происходит, даже если ребёнок совершает ошибки, он должен знать, что в этом нет ничего страшного, что родитель рядом, поможет и научит. Не хватает нашим подросткам таких родителей. От ребят требуют учебу, хорошие оценки, послушания, достижения. А они не видят в этом смысла, так как мотивация ещё не сформирована. Родителям важно понимать свою долю ответственности в формировании личности, характера ребенка, в предотвращении каких-то ситуаций, которые могут сломать жизнь. Если же это произошло, ребёнок должен слышать: «Я буду рядом с тобой, я тебе помогу, мы вместе справимся, я тебя точно не брошу». Часто этого нет.

- Порой складывается впечатление, что в части полового воспитания и планирования семьи дети образованнее своих родителей, информацию, действительно, можно почерпнуть, где угодно. Замечаете ли вы позитивные сдвиги в части просвещения общества?

- Общаясь с молодыми людьми, я вижу, что они интересуются этой тематикой. Ищут информацию в социальных сетях, читают что-то. Мне очень отрадно слышать, когда подростки знают о развитии эмбриона. Попадались даже такие мальчишки, которые говорят: «Да, мы знаем об этом». Поэтому сказать, что эта тема абсолютно в обществе не продвигается, нельзя.

Но нужны подвижки, прежде всего, на государственном уровне. Не радикальные какие-то меры - запретить или разрешить, а именно просвещение, причём на профессиональном уровне. Недостаточно учителя биологии, который в школе расскажет про эмбрион. Должны быть специально подготовленные психологи, отдельные программы для школьников и студентов, разработанные государством.

Пока что смотреть на то, что сейчас происходит, очень печально. Случаются очень трагичные ситуации, особенно для молодых девчонок - даже не 14-летних, а в возрасте 18-22 года. Им приходится идти на первый аборт, потому что никто не поддержал - ни молодой человек, ни родители. Порой близкие даже настойчиво рекомендуют сделать аборт. Девчонки страдают от этого, травма остаётся на всю последующую жизнь.

Беседовала Ульяна Ловыгина, фото из архива ПЛН