«Какая облезлая»: дикая лиса вышла к людям в Пушкинских Горах

Дикую лису сфотографировали в Пушкинских Горах. Снимки опубликованы в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Игорь Колодцев / «Инцидент Псков»
«Сегодня лисичку встретил, наглая такая», - рассказал автор фотографий.
В комментариях внешний вид лисы поддался критике: «Какая облезлая лиса»; «Больная лиса»; «Худая».
«Летом они все такие. К зиме обрастет», - отметила еще одна подписчица сообщества.
Ранее сообщалось, что выводок лисят заметили в окрестностях деревни Верхолино Псковского района.