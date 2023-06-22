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Общество

Следы медведя обнаружили грибники в Гдовском районе

23.06.2023 08:21|ПсковКомментариев: 0

Следы медведя обнаружили грибники в Гдовском районе 21 июня. Фотографиями псковичи поделились в сообществе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском».

Фото здесь и далее:  Анна Пшеницына

«Следов "Копатыча" стало больше. Облюбовал он эти места. С земляникой всё плохо, на полянах всё сгорело. Вдоль леса ягоды есть, но их мало, они мелкие, сухие и ужасно кислые. С горем пополам набрала горстку. Самое печальное, что даже если произойдёт чудо, и пойдут дожди, то это никак не исправит ситуацию», - написала Анна Пшеницына.

Она также высказала мнение, что если в ближайшее время не будет хороших дождей, то в Псковской области будет мало и остальных видов лесных ягод, таких, как черники.

 

«С грибами всё понятно. На удивление, нашла подберёзовик, полностью высохший боровик и, что совсем было неожиданно, беленький, крепкий и чистый! Ещё какие-то поганки. Остаётся только ждать чудо», – добавила автор публикации.

Теги: #животные #грибы
Источник: Псковская Лента Новостей
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