Общество

Мальчиков и девочек в Пскове приглашают на курсы «РобоЛето в Юном технике»

Досуговый научно-технический центр «Юный техник» в Пскове приглашает мальчиков и девочек на летние курсы «РобоЛето в Юном технике». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: досуговый научно-технический центр «Юный техник»

«РобоЛето в Юном технике» - это пространство для детского и подросткового гармоничного развития. Занятия робототехникой совмещены с развлекательно-образовательной программой и активными играми на свежем воздухе, поездками на экскурсии, мастер-классы и посещением музеев, пояснили в центре.

В летней программе:

основы робототехники и программирования (Lego WeDo / WeDo 2.0 / EV3/ Scratch / Kodu),

рассказы по астрономии и занимательные опыты по физике с директором Псковского планетария Владимиром Колпаковым,

научно-познавательные фильмы, посещение планетария, кинотеатра, батутного центра и боулинга,

настольные игры, викторины, квесты, 3D-ручка, роспись деревянных игрушек,

прогулки и экскурсии по городу Пскову,

мастер-класс в клубе исторической реконструкции «Орден»,

мастер-класс по авиамоделированию - изготовление планера,

эксперименты на свежем воздухе вместе с «Игры нашего двора»,

многое другое.

«Никакой скучной теории, только интересная интерактивная практика!» - подчеркнули в центре.

Питание: комплексный обед, один перекус.

Один курс длится 10 рабочих дней (2 недели с понедельника по пятницу), но можно записаться на один день или неделю.

Время: с 9:00 до 15:00. Возраст: 5,5 - 12 лет. Количество детей в группе: до 12 человек.

Второй курс: 26 - 30 июня,

Третий курс: 3 - 14 июля.

Задать вопрос о курсах и записаться можно через сообщения группы или по телефону: +7-953-233-94-46.

Посмотреть фотографии с летних курсов 2023 можно в альбоме.

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