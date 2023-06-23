Мальчиков и девочек в Пскове приглашают на курсы «РобоЛето в Юном технике»

Досуговый научно-технический центр «Юный техник» в Пскове приглашает мальчиков и девочек на летние курсы «РобоЛето в Юном технике». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фото здесь и далее: досуговый научно-технический центр «Юный техник»
«РобоЛето в Юном технике» - это пространство для детского и подросткового гармоничного развития. Занятия робототехникой совмещены с развлекательно-образовательной программой и активными играми на свежем воздухе, поездками на экскурсии, мастер-классы и посещением музеев, пояснили в центре.
В летней программе:
«Никакой скучной теории, только интересная интерактивная практика!» - подчеркнули в центре.
Питание: комплексный обед, один перекус.
Один курс длится 10 рабочих дней (2 недели с понедельника по пятницу), но можно записаться на один день или неделю.
Время: с 9:00 до 15:00. Возраст: 5,5 - 12 лет. Количество детей в группе: до 12 человек.
Второй курс: 26 - 30 июня,
Третий курс: 3 - 14 июля.
Задать вопрос о курсах и записаться можно через сообщения группы или по телефону: +7-953-233-94-46.
Посмотреть фотографии с летних курсов 2023 можно в альбоме.
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