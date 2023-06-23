Общество

Запрет на продажу алкоголя в День молодежи отменили в этом году в Псковской области

Продажу алкоголя 24 июня, в День молодежи, в 2023 году в Псковской области запрещать не будут. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

«24 июня не будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя, тем не менее в тех районах Псковской области, где запланированы выпускные, продажа алкогольной продукции остается под запретом», - сообщили в комитете.

Данное решение принято в связи с постановлением, которое подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документ вносит изменения в постановление администрации Псковской области от 28 января 2015 года №29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

«Приостановить действие подпункта 3 пункта 1 постановления администрации Псковской области от 28 января 2015 года №29 "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области" в 2023 году», - говорится в постановлении.

Напомним, подпункт 3 пункта 1 постановления администрации Псковской области от 28.01.2015 №29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» касается запрета розничной продажи алкоголя в День молодежи.

День молодежи, который ранее отмечали 27 июня, теперь будет праздноваться в последнюю субботу июня.

Также постановление вносит в абзац пятый пункта 2 постановления №29 изменение, дополняя его словами «а также на розничную продажу винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) на специализированных ярмарках винодельческой продукции». Напомним, в настоящее время в Пскове проходит эногастрономическая ярмарка «Виноград».

Продажа алкоголя в Псковской области запрещена в День защиты детей (1 июня), праздник выпускников и в День молодежи. Запрет на продажу действует с 10:00 по местному времени до 10:00 следующего дня.