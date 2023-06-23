Общество

Профсоюзный актив Великих Лук организовал концерт в День памяти и скорби

Профсоюзный актив в лице Координационного совета Великих Лук и Великолукского района и Молодежного совета города Великие Луки вчера, 22 июня, в День памяти и скорби о погибших в годы Великой Отечественной войны, организовал концерт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

На концерте присутствовали более 60 человек: представители Совета ветеранов, Российского Красного Креста, студенты и неравнодушные граждане.

Участники мероприятия в начале программы почтили память погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

В рамках концерта студентки Великолукской государственной сельскохозяйственной академии прочли стихи и исполнили песни о войне. Ученица начальных классов лицея №11 Оля Игнатьева исполнила песни «Фронтовое письмо» и «Отмените взрослые войну». Поэт Виталий Няньчук исполнил песни и прочел стихи собственного сочинения.

Зрителям был предоставлен свободный микрофон, гости сами исполняли песни о войне.

По окончании концерта Молодежный совет возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову и Вечному огню.