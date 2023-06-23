Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
на заказ стекло и зеркала
Интересные места отдыха в Псковской области
обучение в Псковском медколледже
Топ уютных летних террас Пскова
«Моя История» ищет менеджера
Голос профсоюзов
«Истфакт» Линия Сталина
Счастливое материнство
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа три четверти пути
О покупке жилья в ипотеку
 
 
 
ещё Общество 23.06.2023 08:210 Змей и следы медведя увидели при сборе земляники в гдовском лесу 23.06.2023 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 июня 23.06.2023 17:470 Пассажиропоток увеличился через границу России в Псковской области 23.06.2023 17:430 Бюст Герою России Сергею Самойлову может появиться у лицея №21 в Пскове 23.06.2023 17:300 Кастинг участников «Битвы талантов» продолжается в Пскове 23.06.2023 17:110 Доля молодежи в городских поселениях Псковской области не превышает 25%
 
 
 
Самое популярное 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 16.06.2023 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 22.06.2023 12:261 Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Пскове отказался от проверки на алкоголь. ФОТО 22.06.2023 10:570 Штормовое предупреждение объявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Бюст Герою России Сергею Самойлову может появиться у лицея №21 в Пскове

23.06.2023 17:43|ПсковКомментариев: 0

Бюст Герою России гвардии старшему лейтенанту Сергею Самойлову, погибшему 21 февраля 2000 года при исполнении воинского долга, могут установить на территории социально-экономического лицея №21 в Пскове. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы, решение депутатам предстоит принять на очередной сессии. 

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской городской Думы, с инициативой установки бюстов военнослужащим воинской части 64044, погибшим при исполнении воинского долга, вышло командование части. Эту инициативу поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Из резервного фонда правительства Псковской области были выделены средства на изготовление и установку бюста.

Ознакомившись с проектом бюста, депутат Марина Борисенкова отметила, что для людей со слабым зрением текст на нем окажется нечитаемым, так как будет сливаться с фоном. «Мы проработаем этот вопрос с исполнителями работ, а в случае необходимости поставим рядом с бюстом отдельную табличку с текстом», - ответил и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Сергей Самойлов - участник Второй чеченской войны, командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооружённых Сил РФ.

Он командовал одной из групп 2-й бригады спецназа, которые 21 февраля 2000 года после восьмидневного похода по горам с разведывательными целями попали в засаду около села Харсеной Шатойского района. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений, которые пытались прийти им на помощь, в тот день погибли. Согласно показаниям взятых впоследствии в плен боевиков и жителей села, бандиты тогда потеряли от 70 до 100 человек только убитыми.

Сергею Самойлову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Его именем назван Псковский социально-экономический лицей (бывшая средняя школа №21, в которой он учился).

Теги: #псков #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 280 человек
23.06.2023, 17:530 Пыталовец сядет в тюрьму за кражу товаров из местного кафе 23.06.2023, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 июня 23.06.2023, 17:470 Пассажиропоток увеличился через границу России в Псковской области 23.06.2023, 17:430 Бюст Герою России Сергею Самойлову может появиться у лицея №21 в Пскове
23.06.2023, 17:420 Объем задолженности по кредиткам в России достиг рекордных 225 млрд рублей 23.06.2023, 17:410 До конца сентября в Великих Луках хотят отремонтировать 18 дворов 23.06.2023, 17:360 Великолучанку задержали за кражу средств гигиены из магазина 23.06.2023, 17:300 Кастинг участников «Битвы талантов» продолжается в Пскове
23.06.2023, 17:110 Доля молодежи в городских поселениях Псковской области не превышает 25% 23.06.2023, 16:560 34 тысячи жителей Псковской области используют личный кабинет «Газпрома» 23.06.2023, 16:540 День молодежи отметят в торговых центрах Пскова 23.06.2023, 16:430 Всего один торфяной пожар зафиксировали в Псковской области
23.06.2023, 16:370 Мальчиков и девочек в Пскове приглашают на курсы «РобоЛето в Юном технике» 23.06.2023, 16:340 «Чай втроем»: Алексей Севастьянов о футболе, актерском ремесле и бизнесе. ВИДЕО 23.06.2023, 16:211 Памятник архитектуры в Печорах хотят через суд передать в собственность района 23.06.2023, 16:150 Объекты больничного комплекса в Печорах строят с опережением сроков
23.06.2023, 16:111 Глэмпинг «Князь Гвидон» в Пушкиногорском районе начнет свою работу в августе 23.06.2023, 15:551 Картина Петрова-Водкина «Две» вернулась из Москвы в Псков 23.06.2023, 15:460 Волонтеры разобрали завалы в сгоревшем великолукском зооприюте 23.06.2023, 15:431 Алексей Севастьянов: Россия в ближайшие годы вернется на мировую спортивную арену
23.06.2023, 15:380 Два предпринимателя в Петербурге пострадали от «наезда» в стиле 90-х 23.06.2023, 15:261 Депутат Псковской гордумы стала призером соревнований «Камни карельского перешейка» 23.06.2023, 15:150 Педагогическое дно, божественное вмешательство и винные реки 23.06.2023, 15:040 Пилотную программу «Кадры для села» запустят в Псковской области
23.06.2023, 14:581 Запрет на продажу алкоголя в День молодежи отменили в этом году в Псковской области 23.06.2023, 14:440 Алексей Севастьянов рассказал, как «отжал» роль у Александра Лыкова 23.06.2023, 14:310 Когда управляющая компания должна проводить осмотры и ремонты, объяснили в ПТС 23.06.2023, 14:240 Облизбирком утвердил решение о проведении ДЭГ на территории Псковской области на выборах губернатора
23.06.2023, 14:161 В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией 23.06.2023, 14:060 Как не допустить отравления угарным газом, рассказали эксперты 23.06.2023, 14:020 «Прессинг»: ТВ vs Youtube - за кем будущее? ВИДЕО 23.06.2023, 13:490 В рубель: Отгремевший ПМЭФ и загадочный квадриллион
23.06.2023, 13:372 «Устаешь до слез»: Алексей Севастьянов рассказал о работе с заслуженным тренером СССР по хоккею Анатолием Тарасовым 23.06.2023, 13:300 Псковский музей-заповедник получил статус «Хорошее место» от «Яндекса» 23.06.2023, 13:200 Поисковики СК со всей России подводят итоги работы на заседании в Пскове. ФОТО  23.06.2023, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Алексеем Севастьяновым
23.06.2023, 12:590 Огромная автомобильная пробка образовалась в центре Пскова 23.06.2023, 12:530 В Псковской области названы крупные должники за газ 23.06.2023, 12:400 Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский» 23.06.2023, 12:270 Пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту
23.06.2023, 12:210 Доверчивые жители Псковской области продолжают отдавать деньги мошенникам 23.06.2023, 12:150 Международный патриотический лагерь начал работу в Себежском районе 23.06.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» 23.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 июня
23.06.2023, 11:590 Изношенные слои асфальта по 13 адресам восстановят в Пскове 23.06.2023, 11:550 Псковичка предстанет перед судом за кражу 25 упаковок сыра из магазинов 23.06.2023, 11:440 Владимиру Путину доверяют 78% россиян – ВЦИОМ 23.06.2023, 11:320 Систему экомониторинга морской акватории Камчатского края разработает МегаФон
23.06.2023, 11:240 Офисные сотрудники все чаще конфликтуют из-за кондиционеров - опрос 23.06.2023, 11:121 Мужчина с лопатой напал на офис микрозаймов в Пскове 23.06.2023, 11:070 «Чай втроем»: Алексей Севастьянов о футболе, актерском ремесле и бизнесе 23.06.2023, 10:580 Водитель ВАЗ-21074 сбил велосипедиста в Пскове
23.06.2023, 10:540 Прокуратура завершила проверку по факту обрушения потолка квартиры в плюсском поселке 23.06.2023, 10:460 МегаФон построил объекты связи в Печорах 23.06.2023, 10:340 «Прессинг»: ТВ vs Youtube - за кем будущее? 23.06.2023, 10:280 Участок проспекта Ленина в Великих Луках более чем на месяц закроют для транспорта
23.06.2023, 10:140 Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства проходит в Псковской области 23.06.2023, 10:040 «Пастырь»: Храм. Его устройство и значение. ВИДЕО 23.06.2023, 09:501 ФСБ сообщила о задержании преступников, пытавшихся вывезти из РФ радиоактивное вещество  23.06.2023, 09:400 Автомобиль Honda сгорел в Себеже
23.06.2023, 09:301 Минтруд прогнозирует спрос на 1 миллион работников промпроизводства в следующие пять лет 23.06.2023, 09:150 День балалайки празднуют 23 июня 23.06.2023, 09:000 Торжественное захоронение останков сапёров прошло в Гдовском районе 23.06.2023, 08:451 Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами
23.06.2023, 08:320 В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки 23.06.2023, 08:210 Змей и следы медведя увидели при сборе земляники в гдовском лесу 23.06.2023, 08:100 Врач перечислил риски заразиться инфекциями в огороде 23.06.2023, 07:540 «Какая облезлая»: дикая лиса вышла к людям в Пушкинских Горах
23.06.2023, 07:360 Цены на сидр в России могут увеличиться вдвое 23.06.2023, 07:182 Сосиску в тесте с личинками продали у вокзала в Пскове. ФОТО 23.06.2023, 07:001 Международный день вдов отмечают 23 июня 22.06.2023, 22:302 Продажи шаурмы в России выросли в 2-3 раза на фоне подорожания пиццы и суши
22.06.2023, 22:150 Торжественный ритуал «Минувших дней святая память» прошел в Пскове 22.06.2023, 22:030 Члены экипажа пропавшего батискафа «Титан» погибли 22.06.2023, 22:000 15% псковичей готовы уволиться вслед за руководителем 22.06.2023, 21:401 Пскович предстанет перед судом за кражу телефона из детского рюкзака
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru