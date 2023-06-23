Общество

34 тысячи жителей Псковской области используют личный кабинет «Газпрома»

Сервисом «Личный кабинет» пользуются около 34 тысяч жителей Псковской области. С начала года через «Личный кабинет» пользователи совершили платежи на общую сумму более 32,4 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Псков».

«Газпром межрегионгаз Псков» рекомендует использовать сервис «Личный кабинет», который предоставляет абонентам бесконтактный формат общения с газовой компанией по любому вопросу газоснабжения.

«Количество пользователей "Личного кабинета" каждый месяц увеличивается. Абоненты выбирают сервис за его доступность и многофункциональность, за экономию времени при взаимодействии с поставщиком и возможность оплачивать газ без комиссии в любое время. Особенно удобно, что есть возможность одновременно оплачивать свои счета и счета своих родителей, детей, родственников», – отметила начальник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.