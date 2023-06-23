Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Голос профсоюзов
на заказ стекло и зеркала
О покупке жилья в ипотеку
Топ уютных летних террас Пскова
Счастливое материнство
обучение в Псковском медколледже
«Истфакт» Линия Сталина
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа три четверти пути
«Моя История» ищет менеджера
 
 
 
ещё Общество 23.06.2023 08:210 Змей и следы медведя увидели при сборе земляники в гдовском лесу 23.06.2023 20:440 Завод «Титан-Полимер» принял участие в ярмарке трудоустройства в Пскове 23.06.2023 20:200 Роспотребнадзор контролирует ситуацию с очагами чумы на граничащих с Россией территориях 23.06.2023 20:100 Наталья Юрченко раскрыла молодежи секрет своего успеха 23.06.2023 20:000 Профсоюзный актив Великих Лук организовал концерт в День памяти и скорби 23.06.2023 19:500 В Псковской области продлен особый противопожарный режим
 
 
 
Самое популярное 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 16.06.2023 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 22.06.2023 12:261 Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Пскове отказался от проверки на алкоголь. ФОТО 22.06.2023 10:570 Штормовое предупреждение объявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области продлен особый противопожарный режим

23.06.2023 19:50|ПсковКомментариев: 0

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Псковской области особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности продлеваются до 4 июля. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Согласно подписанному главой региона постановлению правительства, запрещается посещение Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Невельского, Опочецкого, Порховского, Печорского, Плюсского, Псковского, Себежского, Струго-Красненского лесничеств.
Не допускается разведение костров, сжигание мусора на территории лесов, выжигание растительности на земельных участках, примыкающих к лесам, проведение пожароопасных работ на территориях садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередачи.

Запрещено использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне в лесах и на прилегающих территориях.
Нарушителям требований пожарной безопасности предусмотрено административное наказание — штраф в размере от 10 до 800 тыс рублей.

О случаях возгорания или задымления в лесу предлагается сообщать по телефону: 8-800-100-14-84.

«Давайте вместе сохраним наши леса», - призвал Михаил Ведерников.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 286 человек
23.06.2023, 21:000 Концерт органной музыки «Бесконечная красота барокко» пройдет в Пскове 24 июня 23.06.2023, 20:440 Завод «Титан-Полимер» принял участие в ярмарке трудоустройства в Пскове 23.06.2023, 20:400 Капремонт кровли дома в Пыталово выполнили с нарушениями 23.06.2023, 20:200 Роспотребнадзор контролирует ситуацию с очагами чумы на граничащих с Россией территориях
23.06.2023, 20:100 Наталья Юрченко раскрыла молодежи секрет своего успеха 23.06.2023, 20:000 Профсоюзный актив Великих Лук организовал концерт в День памяти и скорби 23.06.2023, 19:500 В Псковской области продлен особый противопожарный режим 23.06.2023, 19:400 Стремительно подорожавший отдых в Турции остается востребован среди россиян в 2023 году
23.06.2023, 19:201 У трети псковичей нет лучших друзей - опрос 23.06.2023, 19:150 День балалайки отмечают в Пскове 23.06.2023, 19:000 Когда можно требовать перерасчет платы за неработающий лифт, объяснили эксперты 23.06.2023, 18:510 «Дабришутинг»: Педагогическое дно, божественное вмешательство и винные реки. ВИДЕО
23.06.2023, 18:460 Известные российские барды выступят в Изборске 23.06.2023, 18:450 Работу с семьями мобилизованных обсудили на заседании в Великих Луках 23.06.2023, 18:270 Правительство России опровергло информацию, что лечение по полису ОМС будет ограничено 23.06.2023, 18:150 Фасад Торошинского дома культуры в Псковском районе готовят к покраске
23.06.2023, 18:080 Работники Wildberries пожаловались на навоз в заказах покупателей 23.06.2023, 18:030 Останки 188 погибших в ходе Великой Отечественной войны перезахоронили у мемориала в Жидиловом Бору 23.06.2023, 18:000 Концерт «Дирижеры пространства» пройдет в Варлаамовской башне в Пскове 23.06.2023, 17:530 Пыталовец сядет в тюрьму за кражу товаров из местного кафе
23.06.2023, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 июня 23.06.2023, 17:470 Пассажиропоток увеличился через границу России в Псковской области 23.06.2023, 17:430 Бюст Герою России Сергею Самойлову может появиться у лицея №21 в Пскове 23.06.2023, 17:420 Объем задолженности по кредиткам в России достиг рекордных 225 млрд рублей
23.06.2023, 17:410 До конца сентября в Великих Луках хотят отремонтировать 18 дворов 23.06.2023, 17:360 Великолучанку задержали за кражу средств гигиены из магазина 23.06.2023, 17:300 Кастинг участников «Битвы талантов» продолжается в Пскове 23.06.2023, 17:110 Доля молодежи в городских поселениях Псковской области не превышает 25%
23.06.2023, 16:560 34 тысячи жителей Псковской области используют личный кабинет «Газпрома» 23.06.2023, 16:540 День молодежи отметят в торговых центрах Пскова 23.06.2023, 16:430 Всего один торфяной пожар зафиксировали в Псковской области 23.06.2023, 16:370 Мальчиков и девочек в Пскове приглашают на курсы «РобоЛето в Юном технике»
23.06.2023, 16:340 «Чай втроем»: Алексей Севастьянов о футболе, актерском ремесле и бизнесе. ВИДЕО 23.06.2023, 16:211 Памятник архитектуры в Печорах хотят через суд передать в собственность района 23.06.2023, 16:150 Объекты больничного комплекса в Печорах строят с опережением сроков 23.06.2023, 16:111 Глэмпинг «Князь Гвидон» в Пушкиногорском районе начнет свою работу в августе
23.06.2023, 15:551 Картина Петрова-Водкина «Две» вернулась из Москвы в Псков 23.06.2023, 15:460 Волонтеры разобрали завалы в сгоревшем великолукском зооприюте 23.06.2023, 15:432 Алексей Севастьянов: Россия в ближайшие годы вернется на мировую спортивную арену 23.06.2023, 15:380 Два предпринимателя в Петербурге пострадали от «наезда» в стиле 90-х
23.06.2023, 15:261 Депутат Псковской гордумы стала призером соревнований «Камни карельского перешейка» 23.06.2023, 15:150 Педагогическое дно, божественное вмешательство и винные реки 23.06.2023, 15:040 Пилотную программу «Кадры для села» запустят в Псковской области 23.06.2023, 14:581 Запрет на продажу алкоголя в День молодежи отменили в этом году в Псковской области
23.06.2023, 14:440 Алексей Севастьянов рассказал, как «отжал» роль у Александра Лыкова 23.06.2023, 14:310 Когда управляющая компания должна проводить осмотры и ремонты, объяснили в ПТС 23.06.2023, 14:240 Облизбирком утвердил решение о проведении ДЭГ на территории Псковской области на выборах губернатора 23.06.2023, 14:161 В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией
23.06.2023, 14:060 Как не допустить отравления угарным газом, рассказали эксперты 23.06.2023, 14:020 «Прессинг»: ТВ vs Youtube - за кем будущее? ВИДЕО 23.06.2023, 13:490 В рубель: Отгремевший ПМЭФ и загадочный квадриллион 23.06.2023, 13:372 «Устаешь до слез»: Алексей Севастьянов рассказал о работе с заслуженным тренером СССР по хоккею Анатолием Тарасовым
23.06.2023, 13:300 Псковский музей-заповедник получил статус «Хорошее место» от «Яндекса» 23.06.2023, 13:200 Поисковики СК со всей России подводят итоги работы на заседании в Пскове. ФОТО  23.06.2023, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Алексеем Севастьяновым 23.06.2023, 12:590 Огромная автомобильная пробка образовалась в центре Пскова
23.06.2023, 12:530 В Псковской области названы крупные должники за газ 23.06.2023, 12:400 Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский» 23.06.2023, 12:270 Пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту 23.06.2023, 12:210 Доверчивые жители Псковской области продолжают отдавать деньги мошенникам
23.06.2023, 12:150 Международный патриотический лагерь начал работу в Себежском районе 23.06.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» 23.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 июня 23.06.2023, 11:590 Изношенные слои асфальта по 13 адресам восстановят в Пскове
23.06.2023, 11:550 Псковичка предстанет перед судом за кражу 25 упаковок сыра из магазинов 23.06.2023, 11:440 Владимиру Путину доверяют 78% россиян – ВЦИОМ 23.06.2023, 11:320 Систему экомониторинга морской акватории Камчатского края разработает МегаФон 23.06.2023, 11:240 Офисные сотрудники все чаще конфликтуют из-за кондиционеров - опрос
23.06.2023, 11:123 Мужчина с лопатой напал на офис микрозаймов в Пскове 23.06.2023, 11:070 «Чай втроем»: Алексей Севастьянов о футболе, актерском ремесле и бизнесе 23.06.2023, 10:580 Водитель ВАЗ-21074 сбил велосипедиста в Пскове 23.06.2023, 10:540 Прокуратура завершила проверку по факту обрушения потолка квартиры в плюсском поселке
23.06.2023, 10:460 МегаФон построил объекты связи в Печорах 23.06.2023, 10:340 «Прессинг»: ТВ vs Youtube - за кем будущее? 23.06.2023, 10:280 Участок проспекта Ленина в Великих Луках более чем на месяц закроют для транспорта 23.06.2023, 10:140 Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства проходит в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru