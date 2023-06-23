Общество

В Псковской области продлен особый противопожарный режим

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Псковской области особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности продлеваются до 4 июля. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Согласно подписанному главой региона постановлению правительства, запрещается посещение Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Невельского, Опочецкого, Порховского, Печорского, Плюсского, Псковского, Себежского, Струго-Красненского лесничеств.

Не допускается разведение костров, сжигание мусора на территории лесов, выжигание растительности на земельных участках, примыкающих к лесам, проведение пожароопасных работ на территориях садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередачи.

Запрещено использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне в лесах и на прилегающих территориях.

Нарушителям требований пожарной безопасности предусмотрено административное наказание — штраф в размере от 10 до 800 тыс рублей.

О случаях возгорания или задымления в лесу предлагается сообщать по телефону: 8-800-100-14-84.

«Давайте вместе сохраним наши леса», - призвал Михаил Ведерников.