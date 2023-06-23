Общество

Наталья Юрченко раскрыла молодежи секрет своего успеха

Депутат Псковской городской Думы по округу №8, директор государственной телерадиокомпании «Псков», региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко во время ярмарки трудоустройства рассказала гостям секции, что специалисты высокого уровня получаются только в том случае, если пройдены все шаги по пути движения к посту руководителя. Она убеждена, что невозможно прийти на высокую должность после получения образования и сразу стать хорошим руководителем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России» .

«Часто молодёжь сразу хочет стать начальниками, хотят сразу большую зарплату. Так не бывает . У выпускников нет опыта работы, опыта общения с людьми, навыков дипломатии. В любой профессии молодому специалисту нужно получить опыт работы, научиться общаться с людьми. И только тогда можно начинать движение по карьерной лестнице, – сказала Наталья Юрченко и добавила, что у молодежи есть бурная энергия, цели, активность и креативность. – Стремитесь, ставьте цели, идите вперед и помните, что вы лучшие», – сказала она.

В качестве примера для подтверждения своих слов она рассказала собственную историю. После получения диплома Сыктывкарского государственного университета Наталья Юрченко стала корреспондентом ГТРК «Коми гор». Затем - автором и ведущей программ на радио и телевидении. После переезда в Москву получила опыт работы в пресс-службе, а затем вернулась на телевидение и стала работать в главном офисе ВГТРК. Через некоторое время стала заместителем директора ГТРК «Южный Урал» в Челябинске, потом – директором ГТРК «Смоленск», а с 22 августа 2013 года - директором филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"».

«Все стадии, все шаги я прошла сама. Именно так получаются специалисты высокого уровня», – выразила уверенность Наталья Юрченко и порекомендовала молодежи трудиться, быть инициативными и деятельными, добиваясь самостоятельно поставленных задач и не быть равнодушными. Тогда, по ее мнению, все обязательно получится.

В завершение работы секции Наталья Юрченко и депутат городской Думы Алеся Михачева пригласили участников секции вступить в ряды партии и присоединиться к «Женскому движению Единой России», где есть возможность получить уникальные знания, интересное общение и достигнуть определенных успехов. Как было подчеркнуто, именно партия дает возможность многому научиться, будучи волонтером, удовлетворить здоровые амбиции, посвятив себя общественной деятельности, научиться отдавать и помогать людям, заключили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».