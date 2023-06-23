Общество

Врач порекомендовала россиянам старше 45 лет отказаться от загара

Людям в возрасте 45-50 лет следует отказаться от длительного пребывания на солнце и от загара. Об этом заявила врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Уже и защита кожи не та, и возрастает риск различных раковых заболеваний. Солнце может это и спровоцировать, и усилить. Поэтому таким людям не советую сильно загорать», — объяснила свою рекомендацию специалист.

Кроме того, врач посоветовала отказаться от принятия солнечных ванн обладателям диспластического невуса и более ста родинок на теле.

Как передает «Газета.ру», дерматолог напомнила, что противопоказано длительное пребывание на солнце людям с красной волчанкой, склеродермией, фотоаллергическим дерматитом, аллергией на солнце и различными фотодерматозами.