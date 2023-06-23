Общество

Назначен исполняющий обязанности главврача Великолукской межрайонный больницы

Исполняющим обязанности главного врача Великолукской межрайонной больницы до проведения нового конкурса назначен Илья Кутузов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Илья Кутузов. Фото: Великолукская межрайонная больница

Илья Кутузов - детский хирург, занимал пост заместителя главного врача по медицинской части.

Напомним, ранее главным врачом медучреждения являлся Вячеслав Чурсин, 23 июня у него был последний рабочий день. Он покинул пост в связи с семейными обстоятельствами и возвращением в другой регион.