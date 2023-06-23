Общество

Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море

Брать с собой собаку на пляж, в том числе на морское побережье, если она любит плавать, можно, но за ней нужно внимательно следить, чтобы питомец не навредил себе и окружающим, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Перед тем как отправляться на пляж с собакой, обязательно удостоверьтесь, что туда пускают с животными. На море внимательно следите за питомцем, не позволяйте ему уплывать далеко от берега, следите, чтобы он не пил морскую воду и долго не находился под открытым солнцем», - сказал Голубев.

Собакам без шерсти потребуется солнцезащитный крем, чтобы уберечь кожу от ожогов. При его выборе стоит проверить, не будет ли у питомца аллергии. Следует избегать кремов с оксидом цинка и парааминобензойной кислоты, потому что при слизывании такого крема собака может отравиться, оба компонента токсичны для питомца. Лучше всего выбирать детский солнцезащитный крем, нанести его сначала небольшим слоем на поверхность кожи и понаблюдать за реакцией, посоветовал кинолог.

Собакам с короткой шерстью перед походом на море можно намазать самые уязвимые места: уши, нос, живот, пишет РИА Новости.

«Вам также может потребоваться полотенце: после купания промокните шерсть питомца, чтобы она быстрее высохла, поскольку из-за влажной шерсти может образоваться парниковый эффект, и питомцу будет очень жарко находиться на пляже», - добавил президент РКФ.

За собакой в воде нужно внимательно следить, в первую очередь из-за того, что сильные приливы могут застать врасплох даже самого крепкого пса. Лучше всего, если питомец будет плавать недалеко от берега, рядом с хозяином или членами его семьи, подчеркнул Голубев.

Собаке ни в коем случае нельзя позволять пить из моря, предупредил он. Употребление соленой воды может вызвать у питомца симптомы отравления: понос, рвоту, слабость и апатию. Животное может даже покачиваться или терять сознание, а избыток соли в организме может привести к сильному обезвоживанию, что в свою очередь нарушит работу почек. В этом случае собаке понадобится неотложная помощь, уточнил кинолог.

«Кроме того, собака может обжечь лапы о раскаленный песок, поэтому лучше всего отказаться от купания вместе с питомцем на море в сильную жару. Если вы все-такие решили пойти на пляж, воспользуйтесь специальной обувью или защитным кремом для лап», - добавил он.