Общество

Умер один из авторов Конституции России и основателей «Яблока» Виктор Шейнис

Один из участников создания современной российской Конституции и основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис умер ввозрасте 92 лет. Об этом сообщил журналистам в воскресенье депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Ушел Виктор Леонидович Шейнис, один из основателей партии "Яблоко", мудрец и гуманист, политик и ученый. Соратник Сахарова, народный депутат России, а потом депутат Госдумы от "Яблока"», - рассказал Борис Вишневский.

В пресс-службе партии отметили, что о времени и месте прощания с членом Федерального политического комитета «Яблока» будет объявлено позднее, пишет ТАСС.

Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве, позже, переехав в Ленинград, окончил исторический факультет ЛГУ. В 1958 году был исключен из комсомола и аспирантуры за критику советского вторжения в Венгрию 1956 года. В 1958-1964 был рабочим Кировского завода. Позже смог вернуться к научной карьере, с 1977 года стал главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.

С 1988 года Шейнис - участник клуба «Московская трибуна». В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР. В 1991-1993 годах - член Совета Республики Верховного Совета России, заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета России, занимался разработкой российской конституции вместе с другими специалистами.

В декабре 1993 года избран депутатом Государственной думы по федеральному списку избирательного объединения «Блок Явлинский-Болдырев-Лукин», выступал одним из его основателей. В 1995 году был вновь избран в Думу, закончил свою парламентскую карьеру в 1999 году.