Общество

Врач предупредила об опасности свежевыжатого сока

Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась в своем Telegram-канале информацией о вреде свежевыжатого сока для организма.

По мнению специалиста, в свежевыжатом соке полностью отсутствует клетчатка, которая уменьшает скорость поступления глюкозы в кровь и благоприятно влияет на микробиом кишечника, пишет «Газета.ру».

«Если сравнить 100 мл колы и 100 мл апельсинового сока, то сахара в них будет примерно одинаково. В итоге, выпивая стакан сока, мы получаем сразу большое количество легкоусвояемых простых углеводов — глюкозы и фруктозы. И тем самым резко негативно воздействуем на углеводный обмен и метаболизм печени», — сообщила Павлова.

Регулярное употребление большого количества фруктозы способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени, приводит к нарушению обменных процессов и диабету. Врач рекомендует не увлекаться свежевыжатыми соками заменить их на фрукты.