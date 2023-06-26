Общество

Единокровного старшего брата разыскивает женщина в Псковской области

Анатолия Васильева разыскивают в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Ищу брата по отцу», - так начала свое письмо в программу «Жди меня» женщина по имени Людмила. Ее отец – Петр Васильев. Он родился 28 июля 1928 года, жил в Псковской области. В 1949 познакомился с женщиной, у них родился сын Анатолий.

«После армии отец на родину уже не вернулся, а поехал в Кировскую область, где и познакомился с моей мамой. От сына отцу пришло письмо с фото и трогательным текстом: "Папа, посмотри, какой я большой, а если я тебе не нужен, то верни фото"», - рассказала Людмила.

Фото: «Жди меня. Поиск на территории Псковской области» / «ВКонтакте»

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1895044, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».