Общество

В России появится биобанк слюны

Специалисты Сеченовского университета приступили к созданию первого в России биобанка слюны в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Коллекция образцов позволит разработать методы диагностики и лечения заболеваний.

Биобанк слюны позволит найти закономерности между уровнями биомаркеров в слюне и состоянием организма, что даст позволит создать новые методы диагностики и персонализированной терапии различных заболеваний, пишет «Газета.Ru».

«Биологические жидкости отражают многие процессы, которые происходят в организме. С помощью биоресурсной коллекции слюны можно будет исследовать маркеры онкологических заболеваний. Также ее можно использовать в исследованиях аутоиммунных, сердечно-сосудистых, эндокринных патологий. На основе этой информации можно будет создавать новые методы диагностики или персонализированной терапии», – рассказала младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Мария Пешкова.

Коллекция создается на базе существующего биобанка Сеченовского университета, среди ресурсов которого – более 140 тыс. образцов крови, мочи, тканей и других биоматериалов, полученных от пациентов клиник Сеченовского университета и индустриальных партнеров.

Первоначальный размер коллекции составит 300 образцов, в дальнейшем она будет пополняться. Биоматериал ученые соберут у посетителей клиник Сеченовского университета, как здоровых, так и с различными заболеваниями – коллекция должна отражать состояние здоровья населения.

Первыми доступ к коллекции получат ученые Сеченовского университета, но в перспективе ей смогут пользоваться специалисты и других клинических и исследовательских центров. Коллекция станет ресурсной базой для проведения фундаментальных и прикладных исследований, результаты которых будут полезны для фармацевтических компаний и клинико-диагностических лабораторий.