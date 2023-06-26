Общество

Свыше 240 тысяч хвойных деревьев высадили в Невельском районе

«Дедовичская лесная компания» высадила на территории двух районов Псковской области в совокупности почти 300 тысяч хвойных растений на площади свыше 100 га. А лесной питомник «Экополис» заготовил в этом году свыше 4 млн сеянцев хвойных растений, они пойдут на восстановление лесов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе лесопромышленного комплекса Shelon.

Фото здесь и далее: пресс-служба лесопромышленного комплекса Shelon

«Дедовичская лесная компания» в этом году занималась лесовосстановлением в двух районах Псковской области. В Невельском районе высажено 241 400 хвойных деревьев на площади 86,4 га, в Дедовичском районе — 51 060 хвойных на 18,1 га.

«Лессовосстановление проводится ежегодно, мы используем посадочный материал питомника "Экополис". После высадки в открытый грунт и до 20-летнего возраста деревьев мы ухаживаем за ними: ведем агроуход, убираем нежелательные побеги. Все растения отлично приживаются и формируют новый лесной массив с хвойными, более ценными, чем лиственные, породами деревьев», — рассказал генеральный директор «Дедовичской лесной компании» Олег Малышев.

В лесном питомнике «Экополис» с 2014 года вырастили свыше 27 млн сеянцев ели и сосны с закрытой корневой системой. Их используют в лесовосстановительных работах в Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и других регионах. С этого года ассортимент питомника пополнился декоративными культурами: это различные виды туи, можжевельника, барбариса, спиреи; кроме того, в «Экополисе» начали выращивать дубы.

«В этом году за две ротации, которые проходили в апреле и июне, у нас заготовлено 750 тысяч сеянцев сосны и 3,5 млн сеянцев ели обыкновенной, также мы начали выращивать сизую канадскую ель — высадили порядка 15 тысяч. Декоративные растения выращиваем методом черенкования и из семян, уже высажено 15 тысяч разных видов», — отметила генеральный директор лесного питомника «Экополис» Мария Калиниченко.