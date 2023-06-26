Общество

Хирург предупредил об опасных последствиях редкого мытья пупка

Опасное состояние, известное как пупочный камень, может образоваться в неумытом пупке и представлять угрозу для здоровья. О возможной опасности, которая несет риск для людей, небрежно относящихся к гигиене своего живота и пупка, предупредил хирург Каран Раджан.

Раджан объясняет, что характерная форма пупка влечет за собой скопление в нем волос, жира, грязи, кожи и обломков ткани. Пупочный камень, по словам врача, вызывает неприятный запах и может привести к инфицированию. В связи с этим хирург советует ежедневно мыть пупок мылом.

Если пупок слишком глубокий, может потребоваться применение ватных дисков, как это делается во время операций. Не рекомендуется использовать средства на основе спирта, так как они могут вызвать сухость кожи и покраснения, пишет RuNews24.