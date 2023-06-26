Общество

Интенсивы по созданию экопространства в Корытовском лесопарке стартовали в псковском «Кванториуме»

Тематические интенсивы по созданию экопространства на территории Корытовского лесопарка в Пскове стартовали в рамках взаимодействия завода «Титан-Полимер» и детского технопарка «Кванториум». Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, они начались сегодня, 26 июня, и продлятся до 1 июля, в них будут задействованы около 30 детей от 12 до 18 лет.

Интенсивы открылись лекцией руководителя проекта «Экомышление», члена экспертного совета Российского экологического движения Сергея Елизарова об экологической ситуации в стране и регионе. Спикер рассказал про культуру осознанного потребления, о полезных экопривычках, о том, как можно уменьшить отходы в повседневной жизни, а также поделился своим личным опытом экологичного образа жизни.

Также дети сыграли в игру по сортировке мусора. Среди отходов жизнедеятельности человека они отобрали перерабатываемые во вторсырье.

Также руководитель проекта «Экомышление» подробно осветил деятельность экологического проекта псковского завода «Титан-Полимер» «Экосуббота».

«Проект "Экосуббота" нацелен на повышение экологического образования и формирование полезных привычек среди жителей нашей страны. Сейчас в рамках проекта пройдут интенсивы, направленные на сохранение Корытовского лесопарка, уникальной территории, находящейся под Псковом. Сегодняшняя лекция - только начало, скоро мы поедем в сам лесопарк и визуально оценим, что можем придумать по развитию этой территории без вреда экологии. Ребята разойдутся по командам и в итоге выдадут проектные решения. Мы надеемся, что это будет что-то необычное, познавательное и современное», – отметил Сергей Елизаров.

Отметим, на протяжении 6 дней кванторианцы будут разрабатывать проектные решения для создания экопространства на территории Корытовского лесопарка. Они приобщатся в решению экологических проблем региона, разработают высокотехнологичные проекты с применением технологии 3D и AR: маршруты и реклама с дополненной реальностью, визуализации экопространства.

Напомним, «Экосуббота» – федеральный проект по продвижению экологической культуры в России. Его цели – осознанное потребление, формирование экопривычек, создание экопространств, использование природосберегающего подхода во всех отраслях деятельности человека. Результаты работы проекта отмечены на федеральном уровне, достижения получили высокую экспертную оценку. В декабре 2021 года проект «Экосуббота» занял первое место в номинации «Зеленая страна» международной премии «Мы вместе».