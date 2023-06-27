Общество

Единое пособие в Псковской области назначено почти на 34 тысячи детей

С момента вступления в силу закона о едином детском пособии (с 1 января 2023 года) эта мера поддержки назначена на 33 768 детей и 873 беременным женщинам в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону.

«Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения поступают через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка», - напомнили в СФР.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: ежемесячные выплаты на первого и третьего (последующего) ребенка до 3 лет, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

В СФР напомнили, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.