Общество

Приставы нашли псковича в Петербурге и взыскали с него долг по алиментам

Судебные приставы Псковской области нашли должника, который скрывался от них в Санкт-Петербурге, взыскали задолженность по алиментам и направили исполнительный лист на удержание иных задолженностей по месту его работы в Северной столице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В отделении судебных приставов Гдовского района находится сводное исполнительное производство в отношении мужчины, который является должником по алиментам перед своими двумя детьми, а также имеет и другие задолженности по кредитам и штрафам.

Судебный пристав-исполнитель выяснил, что гражданин проживает за пределами Псковской области. Также было установлено его место работы. Была рассчитана задолженность исходя из установленного судом размера (прожиточный минимум на детей и трудоспособного населения по городу Санкт-Петербургу). В результате долг по алиментам составил более полумиллиона рублей.

После принятых мер принудительного исполнения и обнаружения должника, мужчина оплатил задолженность по алиментам. Остаток долга по иным исполнительным производствам, который составляет также более 400 тысяч рублей, будет направлен на удержание из заработной платы должника.