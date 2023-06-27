Общество

Онлайн-акция «Стимул мечты — это сам ты» стартовала в Псковской области

Федеральное агентство по делам молодежи в период с 26 июня по 3 июля проводит онлайн-акцию «Стимул мечты — это сам ты». Она приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель акции - привлечение внимания широких слоев молодежи к проблеме потребления наркотических и иных психоактивных веществ, их негативном воздействии на психологическое и физиологическое здоровье человека и акцентирование внимания на позитивной альтернативе потреблению наркотиков, такой как здоровый образ жизни, семейные ценности, саморазвитие, карьера и достижение иных жизненных успехов. К участию в мероприятии могут присоединиться граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет.

Участники размещают в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие точку зрения автора о том, что для него является стимулом жизни, позитивную альтернативу потреблению психоактивных веществ или призыв к отказу от употребления и распространения наркотических веществ.

Опубликованные участниками акции материалы должны сопровождаться хештегами: «#Стимулмоеймечты2023», «#Противнаркотиков2023».

В рамках акции пройдет всероссийский конкурс «Стимул мечты — это сам ты». Оценка конкурсных работ и подведение итогов состоится не позднее 30 июля.