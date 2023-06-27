Общество

Псковские кванторианцы разрабатывают проектные решения для создания экопространства в Корытовском лесопарке

Обучающиеся детского технопарка «Кванториум Псков» посетили Корытовский лесопарк, чтобы лучше узнать территорию будущего экопространства. Знакомство прошло в ходе тематического интенсива 27 июня в рамках взаимодействия завода «Титан-Полимер» и детского технопарка «Кванториум», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

30 детей приехали на территорию лесопарка и прошли около трех километров. За время похода ребята смогли познакомиться с экосистемой парка. Большую часть территории занимают еловые и сосновые леса, заросли ольхи. Кроме того, встречается и небольшая березовая роща.

Что такое лесопарк, при входе в него кванторианцам объяснил руководитель проекта «Экомышление», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров. Он также напомнил о прошедшем там субботнике.

«Дети делятся на несколько групп. У каждой группы есть свой наставник, который будет помогать им разрабатывать проект. Цель – сделать это место более комфортным для прогулок, и так, чтобы, когда люди сюда приходят, можно было узнать о чём-то новом. Но чтобы это было максимально приближенно к природе: никакого асфальта, никаких фундаментальных построек. Чтобы, когда заходишь в лесопарк, ничего не выдавало внедрение какой-либо урбанистики», – рассказал Сергей Елизаров.

На протяжении трехкилометрового маршрута группа делала остановки, чтобы поближе узнать особенности лесопарка.

«Две трети участников мероприятия ни разу не были в Корытовском лесу. Лесопарк буквально в 5 минутах от центра города. И это место, где можно отдохнуть, собраться с мыслями, просто погулять, при этом не вредить экологии, не мусорить. Наша главная задача – научить ребят хотя бы двум полезным экологическим привычкам: выключать воду, когда чистишь зубы, и максимально бережно относиться к экологии. Если видишь мусор – не зазорно поднять его и отнести на ближайшую помойку. Ни в коем случае не мусорите, потому что всегда нужно думать о последствиях», – отметил Сергей Елизаров.

Также ребятам встречался и оставленный мусор. Экоактивист спрашивал об особенностях разложения каждого сырья, о которых школьникам рассказали на лекции. Часть найденных отходов Сергей Елизаров и дети унесли с собой, чтобы выбросить.

Напомним, с 26 июня до 1 июля кванторианцы разрабатывают проектные решения для создания экопространства на территории Корытовского лесопарка. Они приобщатся к решению экологических проблем региона, разработают высокотехнологичные проекты с применением технологии 3D и AR: маршруты и реклама с дополненной реальностью, визуализации экопространства.