Общество

Псковские одиннадцатиклассники отпраздновали выпускной. ФОТО

Праздник выпускников 11 классов муниципальных учреждений города Пскова состоялся в университетском сквере на площади Ленина сегодня, 27 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед одиннадцатиклассниками выступили танцевальная группа – солисты Заслуженного коллектива народного творчества России «Театра танца «Русские узоры»; школа танцев хип-хоп «Хоть отбавляй». Хедлайнером праздника стада кавер-группа «Образцовый квартал».

С напутственным словом к выпускникам обратился глава города Борис Елкин и начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

На территории сквера были расположены интерактивные площадки: солнечный телескоп, музейные экспонаты, игровые консоли. Выпускники могли поучаствовать в интерактивных танцах, спеть в караоке, сыграть в панафутбол, дженгу и мафию.

На территории сквера расположилась и фотозона. Здесь же молодежь может оставить свои подписи на баннере на память. Праздник продлится до 21.00.

Добавим, что вход на мероприятие организовали по пригласительным билетам, которые выдавали в школах.