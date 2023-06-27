Общество

Михаил Ведерников о программе ФКГС: С каждым годом у нас появляется все больше и больше благоустроенных территорий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 27 июня, провел заседание рабочей группы при правительстве региона по итогам онлайн-голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«В голосовании приняли участие около 74 тысяч жителей Псковской области. По этому показателю мы на 14% перевыполнили установленный план и на 50% превзошли итоги прошлого года. Результат очень хороший. Из года в год люди активно голосуют, потому что видят результат — окружающее пространство становится ярче, красивее, комфортнее и интереснее», — подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил каждого, кто принимал участие в организации работы. В первую очередь тех, кто обеспечивал информационное сопровождение на уровне региона и каждого из муниципалитетов — команды управления информационной политики и Центра управления регионом (ЦУРа). Глава региона также отметил успешную работу комитета по строительству и ЖКХ .

Признательность со стороны губернатора прозвучала и в адрес волонтерского корпуса — в период проведения голосования с населением работали порядка 500 добровольцев, в том числе в удаленных населенных пунктах. Они информировали жителей, помогали голосовать и рассказывали о проекте. Силами волонтеров через приложение проекта ФКГС было собрано более 43 тысяч голосов.

Отдельно губернатор отметил вклад муниципальных команд, которые боролись, чтобы именно их территории победили и были благоустроены. 18 муниципальных образований перевыполнили плановые показатели по участию жителей в голосовании. В числе лучших - Пыталовский, Пушкиногорский и Струго-Красненский, Красногородский и Плюсский районы. Эти муниципалитеты получат дополнительные региональные гранты на благоустройство общественных пространств или подготовку проектно-сметной документации.

В ходе заседания губернатор дал ряд поручений, которые касались дальнейшей реализации программы ФКГС в регионе. Так, комитету по строительству и ЖКХ необходимо до 1 октября включить в госпрограмму области и муниципальные программы данные территорий-победителей, а до 1 августа обсудить с гражданами и разместить в ГИС ЖКХ дизайн-проекты. Как только будут доведены лимиты, муниципальные образования смогут начать контрактовать объекты.

«Благодарю всех вас за четкую и профессионально организованную работу. Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется все больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдаленные территории. Наша задача — оправдать оказанное доверие людей, сделать все, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», — подытожил Михаил Ведерников.

С деталями организации и проведения голосования в Псковской области выступили руководители профильного Комитета, ЦУРа и Ресурсного центра добровольчества.

В продолжение мероприятия губернатор отметил наиболее активных организаторов рейтингового голосования. Им были вручены благодарственные письма правительства Псковской области.

В ходе церемонии были также премированы муниципалитеты, показавшие наилучшие результаты в голосовании. За первое место среди муниципальных районов и городских округов сертификат на 1 миллион рублей на выполнение дополнительных мероприятий по благоустройству территорий передан главе Пыталовского района Вере Кондратьевой. Руководители еще 4-х муниципалитетов — Пушкиногорского, Струго-Красненского, Красногородского и Плюсского получили сертификаты на сумму 700, 500, 400 и 300 тыс рублей соответственно.

В этом году на голосование была вынесена 81 территория в 26 муниципальных образованиях. Ознакомиться с проектами-победителями можно на сайте программы.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством РФ с 2017 года. Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха происходит c учетом обращений и инициатив жителей.