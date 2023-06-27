Общество

Праздник для выпускников прошел в Псковском районе

Праздник для 65 выпускников Псковского района прошел в муниципалитете. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Вместе с педагогами и родителями поздравили ребят с особым событием в их жизни- окончанием средней школы! Благодарственными письмами отметили лучших в учебе, спорте, творчестве, исследовательской и волонтерской деятельности. Слова искренней признательности за воспитание своих детей были сказаны в адрес родителей выпускников», - написала глава района.

Двух выпускниц Середкинской средней школы Анастасию Козлову и Наталью Сидоренкову наградили медалями «За особые успехи в учении».

«Искренние поблагодарили учителей, которые не только делились своими знаниями и мудрыми советами, но и отдавали частичку своей души детям. Закончилась школьная пора и у каждого будет теперь своя собственная дорога во взрослую жизнь. И мы очень надеемся, что в дальнейшем после учебы ребята вернутся, и будут работать на благо Псковского района», - заключила Наталья Федорова.