Общество

Псковичам напомнили о возможности получить скидку 3% в магазинах «Деревня Соловьи»

По карте постоянного покупателя в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» действует скидка 3% на весь ассортимент продукции кроме акционных товаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

«Напоминаем, что в наших фирменных магазинах "Деревня Соловьи" действует скидка 3% на весь ассортимент продукции, кроме акционных товаров, по карте постоянного покупателя. Если у вас ещё нет такой карты, вы можете приобрести её на кассе любого фирменного магазина "Деревня Соловьи"», - рассказали в ООО «ПсковАгроИнвест».



Стоимость карты составляет 50 рублей.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

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