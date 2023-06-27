Общество

Развитие креативных способностей обсудят в центре «Мой бизнес»

Мастер-класс «Развитие креативных способностей» пройдет на площадке центра «Мой бизнес» в Пскове 4 июля с 15.00 до 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На занятии, которое проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», произойдет важное смешение теоретического научного материала по вопросам необходимости развития креативных способностей и практическое применение существующих практик генерации творческих идей. В течение двух часов участники занятия не только определятся с вектором и необходимостью развития себя и своих коллективов в креативном русле, но и смогут потренировать процесс появления творческих идей.

В рамках мастер-класса «Развитие креативных способностей» будут разобраны пять наиболее популярных методик генерации креативных идей, проведены упражнения, направленные на личностное саморазвитие, а также будет представлена информация о возможности привлечения на свои творческие инициативы дополнительного финансирования как организациям, так и физических лицам.

Спикер — кандидат социологических наук СИ РАН, эксперт федеральных и региональных грантовых конкурсов, event-специалист, автор победных творческих и креативных проектов Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив и Росмолодежи Олеся Назарой.

Мероприятие адресовано на самозанятых граждан, субъектов малого и среднего предпринимательства. Регистрация по ссылке. Мероприятие бесплатное. Место проведения: конференц-зал центра «Мой бизнес» (улица Гоголя, дом 14, 1 этаж).