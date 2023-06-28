Общество

Инспекция труда Псковского облсовпрофа выявила ряд нарушений в образовательном учреждении региона

Инспекция труда Псковского облсовпрофа в ходе проверки выявила ряд нарушений в образовательном учреждении региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Плановую проверку по теме «Соблюдение работодателем требований трудового законодательства» провели руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская и главный правовой инспектор труда Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юлия Иванова. Специалисты выявили нарушения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

Работодатель учреждения не согласовал график отпусков на 2023 с учётом мнения представительного органа;

Работодатель учреждения не учёл мнение представительного органа. Работники не ознакомлены под роспись с графиком за месяц до их введения. График сменности отсутствует;

Работодатель не утвердил форму расчётного листка и не согласовал с мнением представительного органа. Приказ отсутствует в учреждении.

Работодатель не ознакомил работников с коллективным договором и приложениями к нему.

На основании вышеизложенного инспекция рекомендовала руководителю и ответственным лицам устранить в недельный срок выявленные нарушения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.