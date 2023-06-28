Инспекция труда Псковского облсовпрофа выявила ряд нарушений в образовательном учреждении региона

Инспекция труда Псковского облсовпрофа в ходе проверки выявила ряд нарушений в образовательном учреждении региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
Плановую проверку по теме «Соблюдение работодателем требований трудового законодательства» провели руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская и главный правовой инспектор труда Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юлия Иванова. Специалисты выявили нарушения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:
На основании вышеизложенного инспекция рекомендовала руководителю и ответственным лицам устранить в недельный срок выявленные нарушения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.