Общество

Молодых матерей в Псковской области могут освободить от транспортного налога

Губернатор Михаил Ведерников внёс в региональный парламент законодательную инициативу об освобождении женщин, родивших первенца в возрасте до 25 лет, от уплаты транспортного налога. Проект закона разработан во исполнение поручений президента РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Мера поддержки, направленная на стимулирование рождаемости в регионе, распространяется на жительниц Псковской области в возрасте до 25 лет включительно, у которых в период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года родился первый ребенок. Льгота по транспортному налогу рассчитана на три года – с рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Обращённую к молодёжи инициативу прокомментировала председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Екатерина Ломанова.

«Предложение, действительно, интересное. Любая поддержка молодых мам ценна. Все мы понимаем, что ездить с малышом на своей машине намного удобнее, чем на общественном транспорте. А если появится льгота по уплате транспортного налога, то содержать машину станет проще. Такая небольшая поддержка поможет облегчить быт молодым мамам и сделает их более мобильными в решении различных вопросов», - поддержала законопроект Екатерина Ломанова.

По решению Совета Собрания депутатский корпус рассмотрит проект закона 6 июля на сессии регионального парламента.