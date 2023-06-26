Политика

Последняя перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания назначена на 6 июля

Завершающая очередной парламентский сезон сессия областного Собрания депутатов назначена на 6 июля. Решение принял Совет законодательного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заседание начнётся с парламентского часа, посвящённого деятельности системы образования региона. Спикер Собрания Александр Котов назвал тему «вопросом с бородой» – первое предложение обсудить итоги масштабного капремонта школ региона поступило от лидера фракции «Единая Россия» Армена Мнацаканяна ещё в марте. Пока заявленная тема ожидала очерёдности, руководители ещё четырёх фракций – ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» – дополнили её предложением дополнить доклад информацией об оплате труда работников образования и о том, как профильный комитет правительства решает кадровую проблему сферы.

Всего в повестку сессии включено 20 вопросов. Депутатам предстоит рассмотреть первые в этом финансовом году изменения в закон об областном бюджете, инициативы губернатора Михаила Ведерникова о предоставлении семьям участников СВО земельных участков и о введении новых категорий граждан, имеющих право на льготу по транспортному налогу – оба законопроекта подготовлены во исполнение поручений президента РФ. Также парламент обсудит предложенные исполнительной властью изменения в закон о капремонте, где дополняются полномочия комитета по ЖКХ, устанавливается порядок формирования перечня услуг и приёмки выполненных работ.

В повестку также включены вопросы об исполнении областного бюджета и бюджета ФОМС в 2022 году, о должностном знаке губернатора, об учреждении нового регионального звания и о границах охраны комплекса купеческих домов в селе Велье Пушкиногорского района.