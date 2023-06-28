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Общество

Грозовые ливни обрушатся на Псковскую область

29.06.2023 10:36|ПсковКомментариев: 0

О неблагоприятном природном явлении предупредили жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение об опасном явлении ведомство получило от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сегодня, 29 июня, в 8:39.

«Сегодня днем с периода 12-15 часов при грозах местами по Псковской области ожидаются ливни», – отметили синоптики.

В МЧС также перечислили рекомендации для населения при сильном дожде:

  • при получении информации о выпадении обильных осадков следует воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе, 
  • если сильный дождь застал на улице, необходимо укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления, 
  • если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, нужно покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность, 
  • если покинуть здание не представляется возможным, то следует подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери.

Для водителей:

  • необходимо заранее перепарковать автомобили из низинных мест, 
  • не следует оставлять автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

«Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд или на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», – добавили сотрудники ведомства.

Рекомендации при грозе:

  • если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;
  • не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • нужно отключить радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касаться металлических предметов; если у радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

На открытой местности необходимо:

  • отключить сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;
  • не прятаться под высокие деревья (особенно одинокие); по статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею; тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах; если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега; ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде; если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Теги: #гроза
Источник: Псковская Лента Новостей
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