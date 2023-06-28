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Общество

Завершается регистрация на участие в конкурсе на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен»

29.06.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

Главным мероприятием второго сезона проекта «Знание. Театр» является конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» по одноименной пьесе Гульнары Искалиевой, ставшей победителем Всероссийского конкурса просветительских пьес в 2022 году. Регистрация коллективов для участия в конкурсе завершается 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Второй этап, который продлится до конца сентября, предполагает показы спектаклей в образовательных организациях и отправку конкурсных работ. После чего каждой постановке будет дана экспертная оценка.

Спектакли-победители будут показаны на профессиональных театральных площадках в субъектах РФ. Лучшая работа — обладатель Гран-при — будет показана на московской театральной площадке.

Напомним, российское общество «Знание» запустило Всероссийский просветительский проект «Знание. Театр» в апреле 2022 года. Проект направлен на просвещение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан Российской Федерации посредством организации и проведения мероприятий, популяризирующих историю, достижения в науке, культуре и других сферах деятельности через вовлечение в театральную деятельность, а также повышение культурного уровня граждан Российской Федерации. Кроме того, проект «Знание. Театр» нацелен на выявление, отбор, развитие и поощрение талантливых молодых людей, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями для создания просветительского контента, а также популяризация такого контента в Российской Федерации.

Теги: #конкурс #знание
Источник: Псковская Лента Новостей
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