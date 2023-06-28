Завершается регистрация на участие в конкурсе на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен»

Главным мероприятием второго сезона проекта «Знание. Театр» является конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» по одноименной пьесе Гульнары Искалиевой, ставшей победителем Всероссийского конкурса просветительских пьес в 2022 году. Регистрация коллективов для участия в конкурсе завершается 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Второй этап, который продлится до конца сентября, предполагает показы спектаклей в образовательных организациях и отправку конкурсных работ. После чего каждой постановке будет дана экспертная оценка.
Спектакли-победители будут показаны на профессиональных театральных площадках в субъектах РФ. Лучшая работа — обладатель Гран-при — будет показана на московской театральной площадке.
Напомним, российское общество «Знание» запустило Всероссийский просветительский проект «Знание. Театр» в апреле 2022 года. Проект направлен на просвещение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан Российской Федерации посредством организации и проведения мероприятий, популяризирующих историю, достижения в науке, культуре и других сферах деятельности через вовлечение в театральную деятельность, а также повышение культурного уровня граждан Российской Федерации. Кроме того, проект «Знание. Театр» нацелен на выявление, отбор, развитие и поощрение талантливых молодых людей, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями для создания просветительского контента, а также популяризация такого контента в Российской Федерации.