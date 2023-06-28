Общество

Память партизан и подпольщиков почтили в Пскове

Торжественный ритуал, посвященный памяти партизан и подпольщиков, состоялся в Пскове сегодня, 29 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Возложение гирлянды и цветов прошло на площади Победы у мемориального комплекса «Памятник партизанам».

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Напомним, 29 июня отмечается памятная дата России – День партизан и подпольщиков. Как известно, действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более одного миллиона партизан — мужчины, женщины, подростки.

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Напомним, в 2017 году был разработан и принят закон Псковской области «О почетном звании Псковской области "Край партизанской славы"» для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории региона. Всего с 2018 года почетное региональное звание присвоено пяти районам Псковской области — Себежскому, Дедовичскому, Невельскому, Новосокольническому и Стругокрасненскому. 21 июня 2023 года было принято решение о присвоении звания «Край партизанской славы» Гдовскому району.