Общество

Звание «Край партизанской славы» присвоят Гдовскому району

Заседание комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного регионального звания «Край партизанской славы» состоялось в правительстве региона 21 июня, в преддверии Дня партизан и подпольщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Во время вступительного слова Михаил Ведерников обратил внимание, что для Псковской области память о партизанском движении имеет особое значение.

«Сопротивление Псковщины во время Великой Отечественной войны отвлекло на себя часть сухопутных войск противника и, по сути, открыло еще один фронт в тылу врага. Всего в Ленинградских и Калининских партизанских отрядах, которые действовали на территории современной Псковской области, числилось около 50 тысяч человек», — сказал глава региона.

Жители каждого района, по словам Михаила Ведерникова, бережно хранят истории о подвигах земляков, кто бил врага в лесах, пускал под откос фашистские поезда, взрывал мосты и железные дороги. Всего с 2018 года почетное региональное звание присвоено пяти районам Псковской области — Себежскому, Дедовичскому, Невельскому, Новосокольническому и Стругокрасненскому.

«Помимо звания, каждый муниципалитет ежегодно получает грант на сумму 500 тысяч рублей, который можно направлять на развитие патриотического движения по самым разным направлениям — от приведения в порядок мемориалов до поддержки поисковых отрядов», — напомнил губернатор.

В 2023 году на присвоение звание «Край партизанской славы» претендовали Гдовский и Усвятский районы. С обстоятельными докладами на заседании выступили главы муниципалитетов. Они рассказали об истории партизанского движения на территории, о героях-земляках, о патриотической работе с подрастающим поколением, организации поисковых экспедиций и «Вахт памяти».

После выступлений состоялось обсуждение заявок. В ходе голосования комиссия приняла решение о присвоении почетного регионального звания Гдовскому району. Участники мероприятия объяснили свое решение тем, что Гдовский район находился под оккупацией более 900 дней — подпольное движение здесь существовало дольше, чем в Усвятском районе. Уроженец Гдовского района Иван Никитин стал одним из первых партизан — Героев Советского Союза. Также отмечена массовость партизанского движения на территории муниципалитета — только за первые месяцы оккупации были сформированы 3 партизанские отряда и 4 партизанские группы. Они действовали на крупных автомобильных и железнодорожных магистралях, которые имели большое значение для врага. В муниципалитете выпускалась первая в Ленинградской области (к которой в годы Великой Отечественной относился Гдовский район) партизанская газета «Колхозная трибуна». Есть данные, что партизаны принимали участие в освобождении Гдова. Также отмечена работа муниципалитета в части сохранения исторического наследия и патриотического воспитания молодежи.

Михаил Ведерников поблагодарил за работу участников комиссии и инициировал включение в протокол поручения по активизации работы специалистов в Гдовском районе по составлению и сбору материалов в районный том книги «Солдаты Победы».

Напомним, что закон Псковской области «О почетном звании Псковской области "Край партизанской славы"» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.