Общество

Псковские росгвардейцы почтили память партизан и подпольщиков

Псковские росгвардейцы возложили цветы к мемориальной доске командира 2-й партизанской бригады Героя Советского Союза Николая Васильева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Памятный знак установлен росгвардейцами в 2020 году на фасаде здания территориального управления, которое располагается на улице, названной в честь Николая Васильева.

Собравшиеся почтили память погибших партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.