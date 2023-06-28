Общество

Псковские профсоюзы планируют подписать соглашения о сотрудничестве с белорусскими коллегами

В рамках рабочей поездки псковских профсоюзов состоялась встреча с председателем Каменецкого районного объединения профсоюзов Оксаной Высогроцкой, а также ознакомление с работой первичной профсоюзной организации Национального парка «Беловежская пуща» и Каменецкого районного объединения профсоюзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Стороны обсудили опыт работы с первичным профсоюзным звеном, вопросы охраны труда и соблюдения трудового законодательства.

«Белорусским профсоюзам есть что нам показать и о чем рассказать. Огромный опыт работы, различные подходы и методики решения вопросов. Псковское профдвижение сильное и мы всегда готовы учиться и перенимать опыт. Мы рады, что у нас есть такие партнеры в Беларуси», - прокомментировал встречу председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

В дальнейшем стороны запланировали подписание соглашения о сотрудничестве. На сегодня у делегации запланировано еще несколько мероприятий и встреч, в том числе посещение культурных объектов.