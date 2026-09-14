Дом-музей академика Виноградова в Великих Луках отмечает сегодня сразу два юбилея

Дом-музей академика Ивана Виноградова отмечает сегодня, 14 сентября, два юбилея: 135 лет со дня рождения ученого и 40 лет со дня открытия музея.

Иван Виноградов — математик с мировым именем, проложивший новые пути в развитии теории чисел. Он обладал талантом и незаурядным мышлением с самого детства, которое прошло под Великими Луками в селе Милолюб. Именно в городе на Ловати сегодня расположен единственный в стране мемориальный дом-музей, открытый в память о советском академике.

За свою жизнь ученый написал более 200 научных трудов, 145 из которых еще при его жизни вошли в золотой фонд математики. Он был крупным организатором советской науки и 50 лет возглавлял математический институт имени Владимира Стеклова Академии наук СССР.

Музей был открыт в 1986 году в день 95‑летия ученого, также 14 сентября, по постановлению Совета Министров СССР «Об увековечивании памяти академика Ивана Виноградова». В экспозиции представлена уникальная коллекция мемориальных предметов, которые вызывают неподдельный интерес у местных жителей и туристов разных возрастов.

Дом-музей расположен в восстановленном родительском доме учёного, где Иван Виноградов жил с 1902 по 1910 годы. В годы Великой Отечественной войны дом уцелел, но в мирное время попал под пятно застройки. Строение разобрали и в 60 метрах от исторического места возвели новое. Тем не менее, дом по праву считается образцом великолукской усадьбы конца ХIХ - начала ХХ столетий. Вся планировка, даже высота подвала и потолков воспроизведены по чертежам самого Ивана Виноградова.

Указом президента РФ от 20 февраля 1995 года мемориальный дом-музей академика Ивана Виноградова отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.

В этом году в честь двух юбилеев в музее запланирована насыщенная программа мероприятий, в которых примут участие ученые‑математики из института Владимира Стеклова и студенты МГУ, а также музей готовит совместные проекты с сотрудниками Политехнического университета Петра Великого.