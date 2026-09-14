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Ударит или нет: магнитная буря 14 сентября — прогноз для метеозависимых

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В начале сентября геомагнитная обстановка остается относительно спокойной, но расслабляться рано. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 14 сентября серьезных возмущений не ожидается, однако метеозависимые могут почувствовать легкий дискомфорт. Астрономы рассказали, что происходит на Солнце, какой будет геомагнитная активность и чего ждать до конца сентября.

Изображение сгенерировано нейросетью

В начале сентября на Солнце наблюдалась резкая активизация на левом (восточном) крае. Фиксировались множественные выбросы плазмы, но их источники находились за краем звезды, на обратной стороне, и не были видны с Земли. Единственный аппарат, который мог бы показать, что происходит за Солнцем, — европейский Solar Orbiter — в тот момент находился на той же стороне, что и околоземные телескопы, поэтому информации о скрытых процессах не было.

Специалисты отмечали: чтобы активность создала риски для Земли, она должна продержаться еще 4–5 суток. За это время скрытые активные области должны были появиться на видимой стороне Солнца. Предварительная картина должна была проясниться в ближайшие 1–2 дня.

Фото: Ura.ru

14 сентября геомагнитная обстановка будет спокойной. Уровень активности — около 3,5–4 баллов из 9, что находится в пределах зеленого уровня. Несмотря на то что вероятность магнитной бури оценивается в 46%, а возбужденной магнитосферы — в 30%, на графике показано, что серьезных возмущений не будет. День пройдет в рамках спокойного уровня, хотя показатели и выше обычного, пишет Ura.ru

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