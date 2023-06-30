Общество

Ушедшего из семьи 60 лет назад деда пытается разыскать женщина в Псковской области

Валентина Даниленко разыскивает внучка Татьяна в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жди меня. Поиск на территории Псковской области» / «ВКонтакте»

«Ищу своего дедушку. Женился на Ларисе Николаевне примерно в 1960 году. В 1961 у него родился сын Сергей Валентинович. До брака был прописан в станице Угловка Акуловского района Новгородской области. В Луге Ленинградской области был прописан до брака на улице Кирова 123, потом на улице Гагарина. Пропал в 1963 году», - указала она в своем обращении на сайте «Жди меня».

Со слов бабушки заявительницы дед был военным, или учился в военном училище. Возможно, уехал в Белоруссию, либо жил в Новгородской или Псковской области.

«Еще сыну от него приходили деньги на почту как алименты. Но на квитанция были просто какие-то номера, адреса не было», – уточнила женщина.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2889984, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».