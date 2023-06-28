Общество

Воспитанием школьников в Пскове займутся правоохранители

Системные визиты сотрудников правоохранительных органов в учебные заведения планируются в Пскове в следующем учебном году. Об этом председатель гордумы Александр Гончаренко сообщил в ходе отчета о своей деятельности на сессии городского парламента 30 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В своем отчете вы упомянули очень интересный момент. За отчетный период были организованы посещения общеобразовательных учреждений совместно с правоохранительными органами, прокуратурой, Следственным комитетом. Это очень интересный опыт, я говорила с учителями, это не только мое мнение», - отметила по итогу отчета Александра Гончаренко депутат, директор Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Любовь Николаева.

Она добавила, что это полезно для повышения правовой грамотности учащихся, а также предложила организовывать в школах встречи с налоговиками для повышения финансовой грамотности детей.

В ответ Александр Гончаренко заметил, что эта работа в Пскове началась с конца сентября 2022 года. График посещения был согласован с управлением образования администрации Пскова, и первые встречи состоялись уже в этом году.

«Предлагаем начальнику управления образования определить даты, подкорректируем состав групп и будем в следующем году эту работу продолжать, а также приглашать на встречи депутатов по округу, хотя некоторые депутаты уже участвовали в таких встречах в этом году», - заметил Александр Гончаренко.

Он подчеркнул, что результат таких встреч «не может быть виден сразу». «Но в моем понимании при системной работе при привлечении знающих, опытных людей, мы будем двигаться в этом вопросе. Проблем у нас достаточно с воспитанием молодёжи, но людей много, которые эту работу могут проводить», - заметил председатель Псковской городской Думы.