Общество

Прием заявок на участие в международных инклюзивных творческих играх продлится до 9 июля

Третьи международные инклюзивные творческие игры-состязания в области высших достижений в сфере культуры и искусства среди людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов, ставших победителями различных творческих фестивалей российского и международного уровней, пройдут в Липецке с 5 по 10 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Такой многоуровневый и разножанровый инклюзивный проект является одним из самых востребованных системных направлений в области развития современного инклюзивного культурного пространства. Игры способствуют комплексному решению задач не только по выявлению и поддержке творчески одаренных людей с инвалидностью, обеспечению их равноправного участия во всех сферах культурной жизни общества, но и систематизации опыта, формированию новых подходов и внедрению наиболее продуктивных методик социокультурной реабилитации и абилитации.

В творческих состязаниях могут принимать участие люди с инвалидностью, достигшие 18 лет, и инклюзивные творческие коллективы, в составе которых не менее 50% участников из числа людей с инвалидностью.

Прием заявок продлится до 9 июля. Подробности — на сайте проекта.

Финальный этап культурного события соберет на своих площадках более 1,2 тысячи очных и порядка 1,8 тысячи заочных участников.

В рамках мероприятия предусмотрены конкурсная программа по 8 видам искусств в 32-х номинациях, обширная деловая и культурная программы с участием экспертов в области культуры, социокультурной реабилитации, арт-терапии, а также общественных деятелей, представителей власти, прессы и бизнеса, академического сообщества, представителей НКО.

Игры как системный проект поддержаны Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством культуры РФ, Президентским фондом культурных инициатив.