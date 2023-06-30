Какой будет июльская погода в Псковской области, рассказали синоптики

До +32 градусов будет прогреваться воздух в Псковской области в отдельные дни июля. Прогноз погоды на второй месяц лета, подготовленный на основании информации Псковского гидрометцентра, размещен на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Температурный фон в первой декаде месяца прогнозируется пониженным относительно нормы, во второй и третьей декадах – близким к климатической норме и повышенным.
Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы +17,5…+18,6 градусов, или выше ее, аномалия не превысит +1…+1,5 градуса.
В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах +17…+22 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать +23…+28 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах +9…+14 градусов.
Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах +24…+29 градусов, в отдельные дни прогрев может достигать +30…+32 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах +13…+18 градусов.
Месячная сумма осадков ожидается в пределах 70-90% от нормы – от 69 до 82 миллиметров.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.