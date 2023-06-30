Общество

Какой будет июльская погода в Псковской области, рассказали синоптики

До +32 градусов будет прогреваться воздух в Псковской области в отдельные дни июля. Прогноз погоды на второй месяц лета, подготовленный на основании информации Псковского гидрометцентра, размещен на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

«В первой половине июля погодные условия в районах Псковской области будут формироваться под чередующимся влиянием периферий циклонов и периферий полей повышенного давления, что обусловит в этот период погоду с переменной облачностью и периодически – кратковременными дождями. Во второй половине месяца антициклонические воздействия прогнозируются преобладающими. Солнца в этот период будет больше, а редкие дожди будут носить, в основном, ливневой характер», – пояснили синоптики.



Температурный фон в первой декаде месяца прогнозируется пониженным относительно нормы, во второй и третьей декадах – близким к климатической норме и повышенным.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы +17,5…+18,6 градусов, или выше ее, аномалия не превысит +1…+1,5 градуса.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах +17…+22 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать +23…+28 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах +9…+14 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах +24…+29 градусов, в отдельные дни прогрев может достигать +30…+32 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах +13…+18 градусов.

Месячная сумма осадков ожидается в пределах 70-90% от нормы – от 69 до 82 миллиметров.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.