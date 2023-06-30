Общество

Одного из братьев-тройняшек разыскивает родственница в Пскове

Бориса Петрова ищет в Пскове троюродная сестра Алевтина через телепрограмму «Жди меня». Об этом сообщается в группе шоу в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жди меня. Поиск на территории Псковской области» / «ВКонтакте»

Она указала в своем обращении, что у Бориса было еще два брата, один из них – Владимир. Родились они тройняшками. Двое из братьев учились вместе в ПТУ в поселке Сиверский Ленинградской области.

Предположительно, у Бориса есть семья в Чебоксарах. А Владимир стал крестным отцом сына заявительницы – Александра.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2890434, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».