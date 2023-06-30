Общество

Делегация псковских профсоюзов провела встречу с работниками «Белалко»

Делегация псковских профсоюзов в рамках обмена опытом работы первичных профсоюзных организаций провела встречу с профсоюзными активистами и руководством предприятия «Белалко» в Республике Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В ходе встречи обсуждались социальные гарантии, которые предоставляются работникам предприятия с помощью профсоюзов, организация охраны труда, информационная работа в первичной профсоюзной организации.

«Хорошо пообщаться не только с руководством, когда есть возможность обсудить вопросы с работниками и профактивистами прямо на рабочих местах. Узнать механизм профсоюзной работы работы изнутри, рассказать о нашем опыте и наработках», - прокомментировал встречу лидер псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.