Общество

Общественное мнение в России: миф или реальность?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», его тема: есть ли место политической социологии в современной России? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С конца 80-х годов прошлого века в России стали появляться политические социологические исследования в том виде, в котором они существуют сейчас. Опросы общественного мнения, фокус-группы, экзитполы стали неотъемлемой частью политического процесса. Со временем мы привыкли к реальности, в которой рейтинги органов власти и оппозиции формируют на основе опросов избирателей.

Но в последнее время независимые журналисты, социологи и политологи заявляют о том, что в современной общественно-политической реальности в России невозможно добиться объективных данных, которые могут четко показать срез общественного мнения. Это связано с текущей внутриполитической ситуацией в нашей стране, проведением СВО, влиянием государственных пропагандистских каналов и «закручиванием гаек» государством. Также причина заключается в том, что существуют государственные исследовательские центры, такие как ФОМ и ВЦИОМ, которые работают на власть.

В то же время негосударственные организации, занимавшиеся социологическими исследованиями, в том числе – в политике, постепенно признаются иноагентами. Например, крупнейший независимый центр опросов на территории России «Левада-Центр»* внесен в реестр Минюста еще в 2016 году.

В целом, исследовательским организациям осложняет работу то, что респонденты все чаще отказываются отвечать на вопросы, касающиеся политики государства, или дают социально одобряемые ответы. С таким количеством отказов неизбежно возникают сомнения в объективности результатов социологических исследований.

И даже на этом не самом благоприятном для политической социологии фоне появились сообщения о вероятном запрете опросов граждан на выходе из избирательных участков — экзитполов.

В преддверии губернаторских выборов мы решили узнать, насколько можно верить в социологию в текущей реальности? Дают ли опросы объективную картину настроений в обществе? Почему люди не готовы отвечать на вопросы? Есть ли перспективы у политической социологии в России? Нужно ли запретить экзитполы? Об этом – в программе «Дневной дозор».

Социология как наука - это очень точный инструмент, если используется не в качестве инструмента политического и информационного воздействия на избирателей, рассказал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. По его словам, страхи и недоверие людей всегда учитываются во время проведения социсследования, и в результаты опросов, исходя из этого, уже закладываются специальные коэффициенты.

«Социология, особенно электоральная – та, что касается моей работы, – очень кропотливая и точная наука. Сейчас она развивается в трёх направлениях. Поквартирные опросы дают точность до 2,5% в своих показателях, телефонники – чуть большую погрешность. Но сейчас есть новое направление – интернет-социология, за которой мы видим большое будущее и которая очень бурно развивается. Могу сказать, что страхи людей, недоверие в данных исследованиях учитывается. На это закладываются определенные коэффициенты, и цифры выходят очень точными. Я сам работал во многих странах и в разных ситуациях, даже прошел более десяти революций в разном качестве и могу сказать, что в любом состоянии общества социология как наука, а не как инструмент политического воздействия, – это всегда невероятно точный инструмент».

Текущие социальные и политические процессы в стране влияют на погрешность результатов изучения общественного мнения, объясняет кандидат социологических наук, доцент Псковского государственного университета Сергей Кулдин. В настоящее время качественные исследования, которые выявляют всеобщую тенденцию, должны проводиться месяцами.

Фото: Сергей Кулдин / «ВКонтакте»

«Определенные подвижки в социальных и политических процессах создают в некоторых обществах достаточно серьезную погрешность в социологических исследованиях, связанную с тем, что респондент отвечают под воздействием определенных факторов. Есть ещё одна проблема с тем, кто эти исследования собирает. Если это делают профессиональные социологи, они обычно корректируют данные, поскольку в исследование изначально закладывается знание социальных тенденций. Но это очень сложные исследования, обычно они делаются не за один день. И они не из числа реакций на текущие события. Это многомесячные панельные исследования, замеряющие общий тренд. Качественные исследования обычно длинные и могут не соответствовать текущему процессу».

Современной социологии верить можно и даже нужно, считает руководитель Экспертного клуба Псковской области Илья Стрелков. Определить общественные настроения, по его мнению, удается только через социологические замеры.

«Я бы доверял организациям ВЦИОМ, ФОМ и ИНСОМАР. Они делают достаточно чёткие и очень объективные замеры. В принципе, их можно сравнить, данные будут биться, на один-два пункта будут отличаться, но давать верные данные. Ими будет можно пользоваться. По поводу экзитполов: с одной стороны они, конечно, могут помешать. У нас ведь только избирательные комиссии дают официальные данные после голосования. С другой стороны это помогает наблюдать за ходом голосования и сверять с данными избиркомов. Я считаю, что их можно в какой-то мере оставить, но организовывать экзитполы на каждом участке не стоит. Самое главное, чтобы эти экзитполы проводились через уже названные мной организации, тогда у нас будет объективная точка зрения по явке и настроениям избирателей. И не в коем случае нельзя давать эти данные различным иноагентам, которые изначально приезжают, чтобы вредить всей избирательной системе Российской Федерации».

По мнению директора Международного института политической экспертизы, известного политолога Евгения Минченко, при всех современных проблемах недоверия и закрытости граждан, уровень достоверности социологических данных остается достаточно высоким. Он отметил, что при запрете экзитполов, ими будут заниматься неофициальные структуры и оппозиционные активисты.

«Да, есть проблема с социологией. Это можно компенсировать, во-первых, проведением интернет-опросов, там меньшее количество отказов, можно набрать необходимую выборку. Во-вторых, перепроверять через качественные исследования: фокус-группы и глубинные интервью».

Нужно иметь в виду, что публикуемые результаты социологических опросов не всегда отображают то, что на самом деле происходит в обществе, объясняет бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Но политическая социология в России останется, без нее - никак. Экзитполы, по мнению экс-главы региона, как таковой роли в избирательном процессе сейчас не играют, но отменять их не нужно.

«Первый момент, материалы, которые публикуются, иногда отражают реальность, а иногда их в ряде моментов корректируют, поэтому полностью доверять им сейчас, конечно, нельзя. Второй момент, есть закрытые данные, более точные, они в целом отражают ситуацию. И третий момент, люди далеко не всегда выражают свою истинную позицию по ряду причин, не хотят лишний раз высказывать свои взгляды. Поэтому при оценке результатов исследований нужно делать на это поправки. Социология есть, она работает, но надо понимать, что публикуемое – не то, что есть на самом деле, а полученные материалы в ряде случаев нуждаются в коррективах. Понимаете, выборы сейчас имитационные. Они вроде есть, но крайне редко отражают реальные настроения. А настроения в свою очередь во многом формируются искусственно. Экзитполы немного помогают держать выборы в тонусе, чтобы результаты не сильно отличались от реальных. А экзитполами, кстати, тоже манипулируют, мошенничество с ними распространено. Так что нужно относиться к ним без особого восторга. Большой роли они не играют, но я не стал бы их отменять».

Независимая политическая социология помогает партиям и кандидатам понять, какого о них мнения избиратели, считает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Однако нельзя путать такие исследования с теми, которые нацелены на формирование определенного общественного мнения. Также он добавил, что экзитпол — необходимый инструмент мониторинга хода голосования.

«Смотря кем эти исследования проводятся. К сожалению, ряд политических опросов носят направленный характер, и понятно, что информация там интерпретируется, что очень плохо и сразу заметно. Если это все-таки независимая социология, не аффилированная ни к одной политической партии и к кандидатам, то это достаточно хороший прогноз для них. Кандидаты могут посмотреть на тебя со стороны без перекосов и перегибов и понять, где они не дорабатывают, где отстают, и какие проблемы партии видятся избирателями со стороны. Я считаю, что такая независимая социология очень важна. Но не надо её путать с аффилированной, направленной на формирование определенного общественного мнения. Сразу же напомню, что в избирательном процессе социологические исследования, которые публикуются за 10 дней до проведения единого дня голосования, считаются незаконными. Надо предостеречь коллег от публикования именно в эти дни социологических исследований, потому что они могут повлиять на волеизъявление наших граждан. Экзитпол – это тоже хороший инструмент, который позволяет посмотреть, каким образом идет голосование, заранее выявить нарушения, несостыковки. Понятно, что итоги не становятся публичными, но те, кто проводит их – политические партии, независимые общественные организации, – по крайней мере в процессе голосования могут указать на недостатки, которые могут возникать на избирательном участке, или отследить динамику голосования. Я считаю, что экзитпол – один из важных инструментов мониторинга за процессом голосования. Он урегулирован в полной мере. Но необходимо, чтобы те, кто проводит экзитпол, следовали нормам закона, а не сиюминутным конъюнктурным потребностям или работали на определенную цель».

Данные социологических исследований — важнейший инструмент обратной связи с гражданами. На наш взгляд, органы государственной власти должны постоянно мониторить ситуацию и изучать общественное мнение. Большинство опрошенных экспертов считает, что социологические методы, несмотря на все проблемы современной России и сложную внешнеполитическую ситуацию, остаются достаточно эффективным методом изучения общественного мнения. При этом эксперты отмечают, что в условиях «закручивания гаек» и черно-белой пропаганды все меньше граждан готовы откровенно отвечать на вопросы интервьюеров и социологов.

В интересах государства иметь на руках объективные данные социальных исследований, ведь их отсутствие может привести к невозможности своевременного прогноза настроений общества.

Анастасия Сливинская

*«Левада-центр» включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента