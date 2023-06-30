Общество

Псковские газовики принимают экзамены у студентов колледжа

Экзаменационная комиссия под председательством заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексея Федорова в течение трех дней оценивает дипломные работы и доклады выпускников колледжа Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

В работе комиссии также принимают участие главный сварщик, начальник аварийно-диспетчерской службы Псковского РЭУ АО «Газпром газораспределение Псков» и преподаватели колледжа.

Во время обучения студенты по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» проходили практику в службах «Газпром газораспределение Псков» и многие из них определились с будущей профессией.

«Профессиональные кадры – это основа любой компании. Мы регулярно участвуем в работе профориентационных площадок университета, наши специалисты постоянно работают со студентами во время учебного процесса и подготовки к экзаменам. Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству ряды псковских газовиков ежегодно пополняются молодыми и хорошо подготовленными специалистами», - отметил Алексей Федоров.