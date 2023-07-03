Общество

«Взрослые чтения» пройдут в псковском Fjord Plaza 6 июля

«Взрослые чтения» пройдут на террасе ресторана в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Пскове 6 июля (в четверг). Их проведут актеры Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Максим Плеханов и Александр Овчаренко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы мероприятия «Взрослые чтения»

«Максим Плеханов и Александр Овчаренко вновь заставят нас улыбаться, грустить, немного вздыхать и опять улыбаться. Мы любим и умеем организовывать такие мероприятия, на которых нашим гостям комфортно и интересно», - отметили организаторы.

Новый летний формат «Взрослые чтения» запустили в прошлый четверг, 29 июня.

«Час пролетел на одном дыхании, гости утопили актеров в аплодисментах, хотелось продолжения. Мы получили массу положительных отзывов и по многочисленным просьбам спешим повторить чтения, которые состоятся теперь 6 июля. Вкусная еда, ароматные напитки, дружеская обстановка и ламповая атмосфера помогут славно скоротать будний вечер», - рассказали организаторы.

Забронировать столики можно по телефону: +7 (8112) 33-14-31.

Стоимость депозита: 1500 рублей на одного человека.

6 июля сбор гостей запланирован в 18:30, начало - в 19:30.

«Приходите, скучно не будет! Проверено», - добавили организаторы.

Для лиц старше 18 лет